¡Enamorada! Tilsa vive su amor con ex de Olinda Castañeda

Tilsa Lozano dejó atrás el mal momento que vivió con el robo de su vivienda y seguirá con sus proyectos. El último miércoles inauguró su nuevo centro de belleza, que lleva el nombre de su hija Valentina, y en donde se lució públicamente feliz al lado de su nueva pareja, Jackson Mora.

La exvengadora señaló que está disfrutando el momento con su nueva relación y no hace caso a los comentarios que señalan que solo es un amor de verano. “Si esto dura un mes, seré feliz un mes, si dura un año, seré feliz un año, si dura toda la vida, pues seré feliz toda la vida. Las cosas con calma, yo tengo mi vida muy separada de lo que es mi trabajo, mis hijos y mi vida como mujer”, señaló la popular ‘Tili’.

La expareja del ‘Loco’ Vargas también confirmó que estuvo con Jackson Mora en Jamaica y Miami pasando unas vacaciones increíbles, sin embargo, prefirió no comentar sobre las declaraciones constantes que tiene la modelo Olinda Castañeda.

En tanto, Jackson sostuvo que le costó trabajo conquistar a Tilsa. “Estuve detrás de ella, me ha costado mucho tiempo, muchos desplantes (risas). Estoy orgulloso de ella”, expresó Mora quien no cree en las predicciones sobre su romance con Lozano, pues muchos videntes no le ven futuro. “Nadie es dueño de la verdad. Va a durar un tiempo”.