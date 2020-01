Encarcelan a candidato de Frente Amplio por recibir coima

Por recibir una coima de diez mil soles, cuando era funcionario del Ministerio de Vivienda, ayer fue detenido el candidato de Frente Amplio, Mariano Rosario Zúñiga, quien fue recluido en la carceleta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y será trasladado a un penal en las próximas horas.

Al momento de ser detenido, Rosario Zúñiga estaba en plena campaña electoral y figuraba en la lista del FA con el número 32. Sus aspiraciones electorales se acabaron cuando el Poder Judicial dictó su prisión por el presunto delito de cohecho pasivo y tráfico de influencias.

La fiscalía lo denunció porque el alcalde del distrito huancaíno de Chupuro, Joel Guerra reveló que le pagó el soborno a Rosario Zúñiga para que agilice los trámites que hagan posible la construcción de una carretera. La denuncia se hizo en el año 2014.

El candidato izquierdista fue detenido el martes, por decisión del juez Jorge Chávez Tamariz, que lo encontró responsable de recibir el soborno.

NO SABIAN

Voceros del FA, que lidera el ex congresista Marco Arana, señalaron que Rosario no les informó sobre el proceso judicial que afrontaba, pero no supieron explicar por qué no revisaron su hoja de vida. Anotaron que ya lo eliminaron de su lista de candidatos y formalizarán esta salida ante el Jurado Electoral Especial de Lima 1.

El congresista Justiniano Apaza afirmó que “fue un desliz” permitir la candidatura del ex funcionario, pero esta ya fue retirada.