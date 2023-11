¡Encendieron la radio! Wampi y Orlenis 22K del tema ‘La Diferencia’ llegaron a El Súper Show

El género del ‘reparto’ viene causando todo un furor en el Perú. Hoy en El Súper Show llegaron de invitados especiales los artistas Wampi y Orlenis 22K, conocidos por el tema ‘La Diferencia’ y otras canciones independientes.

Wampi y Orlenis 22K en la radio

Hoy en El Súper Show de La Karibeña, llegaron los cantantes Wampi y Orlenis 22K. Los artistas llegaron para encender la cabina en la radio, cantar sus exitosos temas como ‘Por Ustedes’, ‘El Maleante’ y su tema a dúo ‘La Diferencia’.

Orlenis 22K contó que es la tercera vez que llega al Perú y se encuentra muy agradecido con el público: «El pueblo peruano nos está dando mucho amor y mucho cariño». Además, comentó que le encanta la comida peruana: «Súper rica, me encanta la causa, me encanta el ceviche», pero su favorito es el bistec a lo pobre.

También, comentó que no esperaba tanta acogida de su tema ‘Por Ustedes’ en el Perú: «Fue una sorpresa porque fue una canción que habíamos sacado hace mucho tiempo. De repente me llaman de aquí y me dicen: ‘Mira hermano esta canción aquí se volvió viral, revisa el TikTok, revisa los números’. Cuando comienzo a ver las etiquetas, las cosas en Instagram y fue uff».

Finalmente, tanto Orlenis 22K y Wampi comentaron que son del pueblo y que siempre mantendrán esa humildad con la que crecieron: «Nosotros somos de barrio, somos del pueblo y la humildad nunca vamos a perderla porque es lo que nos llevo al lugar al que estamos ahora».

El artista Orlenis 22K acaba de lanzar su más reciente tema ‘La Carne’ y Wampi viene trabajando para sacar su siguiente disco el próximo año: «Un disco que si Dios quiere, viene el año que viene y gracias a Dios, un artista de la talla internacional como Lenny Tavárez de hacer este tema (El Maleante) que salió hace tres días».

Su más reciente éxito ‘Maleante’

Por su parte, Wampi comentó que él viene trabajando en su siguiente proyecto musical y acaba de lanzar hace tres días un remix de ‘Maleante’ con un artista internacional Lenny Tavárez.

Wampi cuenta cómo es que se dio esta colaboración: «Se dio de lo más natural. Él me escribió, me mostró muchísimo cariño, muchísimo respeto. Me dijo: ‘Nada brother, si piensan en algún momento hacerle el remix, cuenta conmigo sin pensarlo».

Finalmente, Wampi explicó sobre este nuevo género llamado ‘reparto’ que la viene rompiendo: «El reparto es muy versátil, puedes jugar mucho con los tiempos. Hay repartos rápido, hay para que la gente baile ‘que reparte chocolate’ algo así».

Los artistas estuvieron en el Perú por un evento del fin de semana, pero aún se quedaran hasta diciembre para diferentes presentaciones en el Perú.