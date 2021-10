Encerró con candado a su hija en tienda

Compartir Facebook

Una niña de 8 años fue encerrada dentro de un stand durante la intervención que policías realizaron en la galería ‘la K’china Fashion’ ubicada en la avenida Grau, donde se comercializan teléfonos de dudosa procedencia.

Al parecer la madre de la menor, optó por dejarla atrapada en su intento por frustrar la intervención a su local.

Agentes del Escuadrón Verde tuvieron que utilizar una cizalla y una pata de cabra para destrozar el candado y sacar a la pequeña del local.

La tarde del martes, los policías llegan a la ‘K-cachina Fashion’ en la cuadra 6 de la avenida Grau para ejecutar un operativo en busca de neutralizar y ubicar los lugares donde se comercializan celulares robados.

De inmediato, varios comerciantes, entre ellos los propietarios del stand 1063 cerraron sus negocios para evitar que incauten su mercadería.

Los desesperados gritos de la pequeña alertan a los agentes Terna que de inmediato comprueban que se encontraba atrapada dentro del local. “Auxilio, sáquenme por favor. Me dejo aquí, me dijo quédate acá. No los metan a la cárcel”, se le escuchó decir a la pequeña que no dejaba de llorar.

Con el uso de cizalla y una pata de cabra, los policías ternas rescatan a la niña de iniciales G.L.E. que fue calmada también por los bomberos que llegaron de apoyo al lugar.

El padre de la menor, identificado como Iván Fernández Tichcigua (30), apareció en el lugar y fue llevado junto a la niña a la comisaría de Cotabambas para esclarecer lo ocurrido. “Me dice que su mamá y su tío Lucho la encerraron. No sé quién es ese señor. A mí solo me importa que mi hija esté bien”, expresó el progenitor

el dato

Como parte del operativo se detuvo a 13 personas por la venta de celulares de dudosa procedencia.

