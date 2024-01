¡Enciende las redes! Leysi Suárez inicia el nuevo año con sensuales fotografías: «Regia y deslumbrante»

La reconocida artista Leysi Suárez es locutora radial de ‘Ke Rica Mañana’ de radio La Karibeña. La popular y querida peruana sorprendió con unas fotografías sensuales en sus redes sociales para dar la bienvenida al nuevo año 2024.

Leysi Suárez recibe el nuevo año 2024

La cantante Leysi Suárez se ha ganado el cariño del público desde hace muchos años. Este año le ha tocado vivir muchas cosas fuertes en su vida personal, pero supo como sobreponerse rápidamente y seguir avanzando.

Por medio de sus redes sociales, la locutora de radio La Karibeña compartió varias fotografías sensuales que dejó impactados a muchos. La cábala de la querida Leysi Suárez fue recibir el nuevo año 2024 en el extranjero.

Por ello, decidió compartir varias fotografías en el baño donde aparece con una bata de baño. Los seguidores de la cantante y locutora radial le dejaron muchos comentarios positivos y felicitaciones.

Reacción de usuarios

Las fotografías de Leysi Suárez encendió las redes sociales rápidamente y sus fans le dejaron bellos comentarios. Varios comentaron que fue la mejor venganza para dedicarle a su ex pareja que la engañó hace unos meses. Otros aplaudieron que siga avanzando con fuego este 2024.

«La mejor forma de decir cambiaste un Rolex por un Casio», «Ayyyy! Ya muy bonita y muy sexy amiga. Bella como siempre, Feliz Año mi Ley», «Un fuego nuestra Leysi 2024», «Hermosa, sigue para adelante, a triunfar sola», «Empezando súper sexy», «Comenzamos el año con fuerza diosa», «La mejor venganza…», «Leysi es como el vino, cada año mejor».

¿Le queda mejor la soltería?

Leysi Suárez estuvo respondiendo algunas preguntas de sus seguidores en sus historias. Cuando le comentaron que le cae mejor la soltería, ella decidió responder que siempre ha estado bien.

«Yo no creo que la soltería me haya quedado, porque yo siempre he estado bien. Solo que ustedes no me miraban mucho. Cada vez que las chicas están comprometidas, es como no le dan tanta atención», comenta.

Finalmente, agregó que estar soltera nuevamente, volvió ser ella misma: «La soltería lo único que ha hecho es darle un poquito de luz a mi vida, a mi forma de ser, ser como soy, mi naturalidad».