«Encontré a su amigo en mi cuarto» El ‘Loco’ Vargas sorprende con anécdota del quinceañero de su hija

Juan Manuel Vargas, conocido popularmente como el ‘Loco’ Vargas, estuvo en una entrevista con Jesús Alzamora en donde contó detalles de lo que sucedió en el quinceañero de su hija. La divertida anécdota del ‘Loco’ Vargas no pasó desapercibida por los usuarios en redes sociales, quienes viralizaron rápidamente la conversación entre ambos. Conoce qué fue lo que dijo el popular exjugador de la selección peruana en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: “No tiene correa”, Magaly ‘chanca’ a Cuto Guadalupe por pelearse con el ‘Loco’ Vargas por broma pesada

La anécdota del ‘Loco’ Vargas

El popular ‘Loco’ Vargas estuvo en una entrevista con Jesús Alzamora en donde reveló detalles de lo que sucedió en el quinceañero de su hija. Fiel a su estilo, el exjugador de la selección peruana provocó más que una carcajada al contar su peculiar anécdota que compartió con los amigos de su hija, quien estaba celebrando uno de sus cumpleaños más importantes. Además, reconoció que tuvo que controlarse ante los comportamientos de los invitados, quienes ya se encontraban ebrios en el lugar.

«Cuando hubo el quinceañero de mi hija. No puse trago. Ya los chibolos se salían del parque, ahora están vendiendo esas latas de vodka mezclados ya. Oye y los veía bailar y ya los pulseaba pues. ¿Uno es antiguo no? Uy, ya estaban movidazos ya. Se caen. Encontré a uno en mi cuarto. ‘Perdón me he perdido’. Le quería meter un palmazo. ‘Anda hijita baja, por acá es la salida’. Pero le quería meter un patadón», contó entre risas en ‘Loco’ Vargas.

También te puede interesar leer: “Él hace show de su vida” Magaly Medina cuestionó el romance entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

Su romance con Blanca Rodríguez

Por otro lado, recodemos que Juan Manuel Vargas siempre ha puesto a su familia por delante de todo, ya que en muchas ocasiones ha resaltado el amor que siente hacia su esposa e hijos. De igual forma, ambos ya llevan varios años de matrimonio a pesar de los obstáculos que se han presentado, su amor ha prevalecido. Recordemos que tras el polémico amorío entre el exfutbolista y Tilsa Lozano, la relación pasó por un momento muy difícil. Sin embargo, Blanca Rodríguez decidió perdonar al ‘Loco’ Vargas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Manuel Vargas (@juamavarri)

Aún así, en otra oportunidad, el exjugador crema contó detalles de cómo enamoró a su esposa. «Cuando recién salíamos, yo le mentí que estudiaba en una universidad, porque ella estudiaba en la San Martín, en la avenida Brasil. Yo estudiaba Computación, pero le decía que estudiaba en la universidad ‘más arriba’ y era mentira”, confesó Juan Manuel Vargas.

“Yo recién salía con ella, yo vivía en Magdalena y ella en La Victoria, yo tenía 18 años. Yo la recogía y la llevaba en taxi, luego de dejarla, tenía que chapar mi combi en la avenida Brasil para irme a Magdalena”, agregó el “Loco” en el programa «Mande quien mande».