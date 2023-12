“Encontré mi felicidad”: Edson Dávila, “Giselo”, se confiesa más enamorado que nunca de su manager

¡Templadazo! Edson Dávila es conocido desde hace varios años como “Giselo”. Sus imitaciones como Gisela Valcárcel le dieron ese nombre y el gran salto a la fama en “El gran show”. Además, su innegable carisma y talento lo posicionó hoy por hoy como coconductor de “América Hoy” y actualmente se encuentra en una feliz relación con su manager. Esto lo reafirmó en el programa que conduce, donde también resaltó que encontró la verdadera felicidad.

También puedes leer: ¿No le tenía fe? Javier Masías se sincera sobre los inicios de “El gran chef famosos”: ¿qué dijo?

Giselo recontra enamorado

En la más reciente edición de “América Hoy”, Giselo hizo una importante revelación respecto a su estado sentimental. Sin embargo, antes de ello, recibió una llamada de atención de la psicoterapeuta, Lizbeth Cueva.

“Lo que veo es que él (Giselo) lo pinta, aparentemente, como todo perfecto, ideal. Dice que todo está bien, pero toda relación tiene sus momentos agradables y desagradables. Entonces, cuando uno pinta que todo está perfecto y hermoso, es que algo está fallando ahí”, señaló la psicoterapeuta Lizbeth Cueva.

También puedes leer: ¡La deja sin piso! Youna publica las pruebas que desmienten versión de Samahara donde confirma que no deja ver a su hija

Este comentario incomodó a Edson Dávila, quien le recordó a la especialista su fallido paso por Latina Televisión con el programa “En tu defensa”. “Uno busca su felicidad y yo la he buscado y la he encontrado. Así como usted buscó su felicidad en otro canal y no la encontró, así la busqué yo”, señaló Giselo.

Inmediatamente, la doctora le recriminó al coconductor su actitud, ya que según indica, la felicidad no se busca en otra persona. “La felicidad, tu felicidad no está en tu pareja, está en ti. Tienes que buscar la felicidad en ti, no en tu pareja”, sentenció Lizbeth Cueva, dejando sin palabras a Giselo.

Quiere ser padre

El coconductor de “América Hoy” se animó a contar detalles de la relación que mantiene con su “manager”, Paolo Zevallos y se desvivió en elogios para él. Esto se dio en una entrevista pasada con Natalie Vértiz para “Estás en Todas”.

“Él siempre está apoyándome. Digamos que es la persona que te da ese soporte que necesitas, ese empujoncito. Eso es él para mí. Sé que él siempre va a estar para mí”, reveló “Giselo”.

Natalie Vértiz fue más inquisitiva con sus preguntas y puso en aprietos al popular “Giselo”. Cuando tocaron el tema de la paternidad, el bailarín no pudo huir a la pregunta y confesó que sí está en sus planes convertirse. Sin embargo, aseguró que sabe que no es fácil, pero tampoco imposible.

“Yo no tengo hijos, pero tranquilísimo, relajado. Sí me gustaría (ser padre), me encantaría, no es fácil pero sí me gustaría. No es imposible… pero también se necesita seguir limpiando la casa”, reveló el conductor del magazine “América Hoy”.