Encuentran bebé abandonado en una chacra junto a carta de la mamá

Una madre dejó a su bebé recién nacido abandonado a su suerte en una chacra del distrito de Huancán, en la provincia de Huancayo en Junín. El pequeño estaba envuelto en una manta y tenía una carta dirigida hacia un agricultor de la zona.

Alertado por el llanto del bebé, el trabajador Gregorio Huamán llamó a las autoridades para que puedan ayudar al pequeño que estaba solo. Agentes del Serenazgo de Huancán llegó hasta el lugar para socorrer al recién nacido.

Junto al bebé, había una carta escrita por la madre hacia el agricultor Gregorio Huamán. En la misiva, la mamá pedía al trabajador que cuide a su pequeño y no la entregue a las autoridades porque está muy mal de salud.

“Por favor, señora Mariluz, necesito que a mi bebé la cuides porque yo no puedo, porque estoy bien mal. Yo no quiero que le entregues a las autoridades, por favor se lo suplico y al señor Gregorio, yo los conozco, pero ustedes a mí no lo sé”, se lee en la carta.

La Policía ha abierto investigaciones para saber quiénes son los padres de la pequeña que dejaron al recién nacido a su suerte. Por el momento, la criatura se encuentra en el Hospital Materno Infantil El Carmen hasta que la Fiscalía determine su futuro.

