¡Endeudada! Nicole Akari se muestra decepcionada y pide a Yahaira Plasencia que pague lo que le debe

Nicole Akari fue preguntada acerca de su problema con Yahaira Plasencia, a quien acusa de deberle una considerable suma de dinero por sus servicios y de no devolver unos aretes de diamantes que le prestó. La diseñadora de moda expresó su sorpresa ante la declaración de la salsera, quien afirmó que todo estaba resuelto. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Nicole Akari exige a Yahaira Plasencia que le pague

La diseñadora de moda estuvo de invitada en el programa «América Hoy» para hablar sobre el problema que tiene con la salsera Yahaira Plasencia. En ese sentido, ella sostuvo que hasta ahora no se han puesto en contacto con ella para saldar la deuda pendiente. De esta forma, desmiente a Yahaira Plasencia, quien aseguró que se iba a comunicar con Akari para pagarle el dinero que le debe y devolver unos aretes de diamantes.

Por tales motivos, Nicole aclaró que Yahaira Plasencia no se comunicó con ella y le mandó un fuerte mensaje: “Yo respeto muchas cosas, pero mi paciencia tiene un límite (…) hasta ahora no veo el dinero que me debes, ni los aretes que me debes”, dijo la estilista en América Hoy. De esta forma, estaría dejando ‘mal parada’ a Yahaira Plasencia, pues la salsera quedaría como una mentirosa.

Decepcionada

La diseñadora de moda mencionó que recientemente coincidió con Yahaira Plasencia en un evento con varias personas del canal y señaló que la cantante nunca se aproximó para discutir la deuda.

“Estábamos toda la gente del canal en una reunión en una fiesta, llegó con Jair, yo fui invitada de Peter y estuvimos ahi, se acercó a saludar a todas, me saludó (…) desde la fecha que pasó el problema hasta hoy, no veo ni 10 céntimos, ella está esperando a que yo la llame Hello? Yo te hice el trabajo, te ayudé”, sostuvo Nicole Akari bastante disgustada sobre el tema.

Recordemos que en junio de este año, Yahaira Plasencia calmó la situación respecto a la deuda con Nicole Akari. Ella declaró que estaba resolviendo todos los detalles sobre el dinero que le debía. “Yo ya traté de comunicarme con Nicole y conversaremos en cualquier momento, quiero enfocarme en mi carrera (…) Yo ya conversaré con Nicole”, sostuvo.