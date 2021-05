Enfermera en Huancayo que ofrecía camas UCI a 4 mil soles fue detenida

Compartir Facebook

En medio de la angustiante segunda ola del virus, una enfermera en Huancayo fue puesta al descubierto en un indignante y terrible caso.

Según informó Fabril de 46 años, la enfermera identificada como Nataly Palomino Sánchez (33), le ofreció este último miércoles una cama UCI para su madre a cambio de S/4,000 soles, quien estaba grave luchando contra el temible virus.

“Le entregué cuatro mil soles. No me mostró ningún carné, me dijo que trabajaba en el Hospital El Carmen y el Hospital Carrión. Nosotras le dimos el dinero en efectivo el mismo día que hospitalicé a mi madre”, manifestó en afectado en conversación con Exitosa.

El denunciante agregó que la enfermera nunca le llegó a entregar el espacio en el área UCI, por lo que su madre terminó falleciendo en la espera. Según refirió, “confió” en la enfermera luego de que esta le ayudara a tramitar la hospitalización de su madre en el área covid.

Tras el deceso de su progenitora, el hombre le pidió a la enfermera que le devuelva el dinero. Sin embargo, esta se habría negado, por lo que ahora se encuentra en papel de investigada por la Fiscalía Anticorrupción. “Yo hubiera hecho el trámite, pero como estaba con covid-19 me hacía imposible”, continuó indicando el denunciante.

En tal sentido, Juan Carlos Vergara Quintanilla, médico del área covid-19 del Hospital Carrión, manifestó que los pacientes que ingresan a UCI siempre deben cumplir con los requisitos estipulados. Agregó que no permitirían este tipo de acciones. “La enfermera que ha particiádo en la entrega de este dinero, aparentemente, ha estado en conversación con personal de labores nuestro”, comentó el doctor Juan Vergara.

