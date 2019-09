Enfermo y abandonado: Hijos de Tongo se hacen humo

El cantante Abelardo Gutiérrez, conocido como ‘Tongo’, reapareció para contar la difícil situación que está viviendo debido a una insuficiencia renal terminal producto de una diabetes avanzada. El músico comentó que, lamentablemente, debido a sus actividades artísticas se descuidó en su salud.

“Uno no piensa que poco a poco te va atacando (la enfermedad). Yo me dediqué a cantar, a mi público pero siempre sentía dolor, hincones en el corazón, en la cabeza. Me descuidé”, sostuvo el también youtuber y aseguró que fue un error no inscribirse en un seguro de salud.

“No tengo seguro. No solamente yo como artista estoy pasando esto, la mayoría de artistas pasamos por esto”, declaró a la prensa. Además, la popular voz de ‘La pituca’ señaló que lo que está pasando “no se le desea ni a su peor enemigo” y que lo único que quiere es curarse para seguir deleitando con su música.

SIN BILLETE

El doctor Armando Massé, en comunicación con el programa #YoCarlos de Exitosa TV confirmó que la situación económica de Tongo no es muy buena. “Es lamentable la situación de Tongo pero hay que reconocer que la gran mayoría de artistas del Perú han tenido un final angustioso, no han sabido guardar pan para mayo, pero nadie sabe lo de nadie”, sostuvo el conductor de ‘Médicos en acción’.

Además, declaró que no ha tenido comunicación con los hijos del artista ni nunca los ha visto pendiente de él. “Lo que a mí me consta es que él es un padre responsable. En todo este tiempo que yo he estado con Tongo nunca he visto al costado a uno de sus hijos, lo cual me parece lamentable porque al final padre es padre”, comentó.(A.Saavedra)