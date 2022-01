Enrique Espejo afirma que Clara Seminara lo acusó sin pruebas

Compartir Facebook

Enrique Espejo, conocido como ‘Yuca’, rompió en llanto por las recientes declaraciones de Clara Seminara, quien se indignó por su regreso a “JB en ATV”, programa conducido por Jorge Benavides. “En la televisión, yo soy ‘Yuca’, pero en la vida real soy una persona introvertida que no se mete con nadie. Nadie me va a pisotear ni hacerme daño”, dijo Espejo ante las cámaras de “Amor y Fuego”.

Hace tres años, la actriz cómica denunció al humorista por tocamientos indebidos. Para este, Clara lo estaría culpando sin pruebas. Además, reafirmó que siempre ha sido un “hombre correcto”.

“Hizo lo que hizo sin pruebas, sin nada, le dieron toda la libertad del mundo para diga y haga todo lo que creía conveniente conmigo. Cada vez que yo salgo a trabajar, sale. Toda la vida he sido un hombre correcto, tengo hijas mujeres”, enfatizó.

“Dios me dio ese don para poder llegar a mi público, yo me sentí contento y feliz, pero ahora me siento triste porque no sé hasta dónde va a llegar”, acotó el cómico que rompió en llanto y confesó sentirse bastante mortificado por la situación que afronta con Seminara.

“Me siento bastante mortificado porque estoy pasando momentos difíciles, como todos por la pandemia, o sea yo no voy a trabajar nunca”, dijo entre lágrimas Enrique.