Enrique Ghersi: “Estado tiene plata para devolver a los jubilados”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El abogado penalista, Enrique Ghersi, aseguró que la ley de devolución de aportes de la ONP, aprobada por insitencia en el Congreso hace pocas semanas, es constitucional y, en consecuencia, se debe proceder con los pagos a los afiliados (S/ 4,300) y pensionistas (bono de S/930).

“Uno puede discutir si la norma es eficiente o ineficiente, pero decir que es inconstitucional es un gravísimo error. ¡No lo es! Si el Parlamento ha ordenado la devolución de aportes por una cantidad y para ciertas personas, entonces el Gobierno debe acatarla. Esa ley es claramente constitucional. No tiene sentido la argumentación que está haciendo el Ejecutivo”, afirmó.

Además te puede interesar: Familiares de reclusos piden al INPE dejarlos ir: «No sabemos cómo están»

PRECEDENTE FONAVI

El letrado también aseguró que esta disposición dada por el Legislativo no está creando ningún tipo de gasto.

“En este caso, el dinero ya lo tiene el Estado, no se le está pidiendo que haga un gasto, sino que se devuelva una contribución. ¿Se pueden devolver o no las contribuciones? Sí. Ya se ordenó anteriormente. Las contribuciones –como en el caso de Fonavison susceptibles de ser devueltas a sus titulares cuando no han sido objeto de utilización”, agregó.

¿EN QUÉ LO INVIRTIÓ?

Sostuvo que, si el Gobierno no tiene dinero, habría que preguntarse por qué es así. “Y si eso pasa es porque invirtió en Electro Perú y esta empresa en lugar de dar utilidades, solo trae pérdidas”, acotó.

¡CUMPLAN LA LEY!

Señaló que la jefa del gabinete, Violeta Bermúdez, y el Gobierno están obligados a cumplir la ley.

“En este tipo de procesos no hay medidas cautelares. Si no van a ejecutar, es un manifiesto desacato. Ella tiene que cumplir la ley así no le guste. Si el TC resuelve no como ella quiere, igual tiene que cumplir. Esto no es una competencial. No hay medidas cautelares”, precisó Ghersi.

SAGASTI CON LA SOGA AL CUELLO

Sobre la posibilidad de que el Estado saque un decreto de urgencia para decir que no tiene cómo pagar, sería un error grave.

“Sería usurpar las funciones del Poder Judicial. Ellos no pueden dar una medida cautelar con decreto de urgencia, habría responsabilidad penal del presidente y sería sujeto a vacancia legal. Cometería infracción penal. La sanción legal por no cumplir la ley es una infracción constitucional. Al Gobierno solo le queda cumplir la ley”, finalizó.

HOY PODRÍA SALIR CRONOGRAMA DE S/ 930

Según fuentes de la ONP, hoy podría salir el cronograma de pagos del bono extraordinario de 930 soles que deben recibir los jubilados de la 19990. El Ministerio de Economía y Finanzas publicaría en las próximas horas o días ese calendario que beneficiará a más de 575 mil pensionistas en todo el país.

Mira también: Navidad 2020: Minsa recomienda evitar darse besos y abrazos

40% DE JUICIOS EN EL TC SON DE PENSIONISTAS

Ghersi dijo que el 40% de juicios en el TC son de los jubilados. “Si Sagasti habla de hacer justicia, debe ordenarle al procurador que desista de todas las demandas. Es gente que gana 400 soles. Hay un equipo en el TC que solo ve sentencias en contra de los pensionistas. Es una atrocidad. No es posible que el Ejecutivo esté en contra de los viejos jubilados. Eso no es un Estado civilizado”, aseguró.

El dato

El vocero de Podemos Perú, Aron Espinoza, insistió ayer en cen surar a la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, por anunciar que responderá lo antes posible la demanda de inconstitucionalidad de la ley de devolución de aportes de la ONP ante el TC: “Esa va a ser la posición de la bancada”.