Enseñe a los niños a ahorrar aplicando estos 8 tips

Enseñar la cultura del ahorro y dar una adecuada educación financiera a los más pequeños del hogar es vital porque les permitirá entender el valor del dinero, aprender a administrarlo, así como controlar sus gastos y evitar problemas futuros de sobreendeudamiento.

Los padres y maestros cumplen un rol fundamental impartiendo los primeros conocimientos financieros a los niños y fomentando buenos hábitos y patrones de comportamiento que usarán a lo largo de su vida.

Por ello, y más si queremos forjar a un futuro emprendedor o emprendedora, expertos de Caja Piura nos detallan diversas formas de enseñar a los niños los hábitos del ahorro y el valor del dinero. Tome nota y póngalos en práctica.

1-EXPLICARLES DE DÓNDE VIENE EL DINERO

Explícales del esfuerzo que tienen que hacer los padres cada mes para conseguirlo. No se trata de ser alarmistas, pero sí de que sean conscientes de lo que cuesta ganarlo y lo rápido que se gasta cuando no planificamos bien nuestras finanzas. Los niños tienden a pensar que el dinero es ilimitado o, simplemente, ni se paran a pensar en ello. Puedes dejarles pequeños trabajos en el hogar, como ordenar su habitación, para crear conciencia del esfuerzo que implica ganar una paga y lo rápido que se gasta cuando no se planifica.

2-AYUDARLOS A FIJAR METAS

Tener una meta clara y específica de ahorro puede ser un buen incentivo para ellos, además, se familiarizarán con conceptos básicos como planificación y gastos.

3-ENSEÑARLES A ELABORAR UN PRESUPUESTO

Es conveniente que los niños sepan que, si gastan su dinero en una cosa, renuncian a comprar otra. De esta manera aprenden a organizar sus consumos y aprovecharlos de la mejor forma.

4-MOSTRARLES OPCIONES DE AHORRO

Aunque la alcancía es el método elemental para guardar dinero, es bueno conocer otras opciones como la cuenta de depósito que pueden abrir los padres que puede ser exclusivamente para el uso del menor.

5-ENSÉÑALES EL VALOR DE LAS MONEDAS Y BILLETES MEDIANTE JUEGOS

Para hacerles ver que conseguir dinero lleva un esfuerzo asociado, puedes hacer el siguiente juego: cuando necesiten un dinero extra para un juguete, por ejemplo, explícales que como es un gasto adicional a su paga, tendrán que ganárselo. Para ello, deberá ayudarte en una serie de tareas domésticas y a cambio, le darás ese dinero. Pero ojo, que esto no se convierta en una costumbre: deben acostumbrarse a gastar lo que tienen, no más. También debes explicarles que, lo que se paga con tarjeta, aunque sea un trozo de plástico, sigue siendo dinero.

6-CON JUEGOS EN APLICATIVOS

Actualmente existen múltiples aplicaciones que mediante juegos enseñan a los niños a ahorrar, crear ingresos, pagar deudas, invertir y manejar imprevistos.

7-QUE DIFERENCIEN LOS GASTOS NECESARIOS DE LOS SUPÉRFLUOS

Los niños son muy caprichosos y es difícil hacerles entender estos conceptos. Puedes emplear ejemplos sencillos para hacerle ver esa diferencia. Por ejemplo, explícale que no puede ir al colegio sin vestirse, pero sí puede ir sin llevar siempre el último modelo de zapatillas de marca.

8- EL MEJOR CONSEJO, COMO SIEMPRE, ES DAR EJEMPLO

Los niños se enteran de todo y copian las conductas de sus padres, así que si por un lado les hablas de la importancia del ahorro, pero no eres capaz de demostrarlo con tu propio ahorro, será difícil que te crean.