¡’Entierra’ a Julián Zucchi! Yiddá Eslava es captada entre caricias y besos con su nuevo galán

Yiddá Eslava, quien hace unos meses anunció su separación con Julián Zucchi, se nos muestra más viva que nunca. Ahora se luce con un nuevo amor. Las cámaras de «Amor y Fuego» no perdieron detalle y nos regalaron imágenes de Yiddá en pleno coqueteo con un fotógrafo peruano, y parece que las chispas del amor están en el aire.

¡Ampay a Yiddá Eslava!

En el colorido distrito de Magdalena, Yiddá Eslava se paseaba en su camioneta junto a su misterioso galán, identificado como Ángel Fernández, un conocido fotógrafo. Y aquí viene lo bueno, la escena es digna de película romántica. Yiddá y Ángel intercambiando besos y caricias mientras pasean por las calles.

Pero eso no es todo, la cosa se pone mejor. Dentro del auto, Ángel no se aguanta y le acaricia la cabeza a Yiddá, y hasta le da besitos en la mano. Estamos hablando de romance en su máxima expresión.

Después de este derroche de amor motorizado, Yiddá dejó a su nuevo galán en un centro comercial y se fue disparada a una entrevista radial. Pero no crean que ahí se acaba la historia, porque a la salida, la pareja sale juntitos y tomados del brazo.

Y ya sabemos lo que se dice, en la era digital todo se ve. Resulta que Yiddá ha estado dando ‘likes’ como confeti a las publicaciones de Ángel Fernández en las redes sociales. Full demostraciones de que le gustan sus fotos.

Aunque Yiddá aún guarda el nombre de su nuevo amor bajo llave, «Amor y Fuego» no tuvo pelos en la lengua y apuntó directamente a Ángel Fernández como el chico de las mariposas en el estómago de nuestra querida actriz.

Julián Zucchi lanza advertencia al nuevo galán

Y no podemos olvidarnos del buen Julían Zucchi, quien, con toda la onda del mundo, ya le había mandado buena vibra a Yiddá para esta nueva etapa amorosa.

En una entrevista con «Amor y Fuego», Julián Zucchi habló sobre el misterioso galán de Yiddá Eslava. Pero, no hay drama. Al contrario, Julián le desea lo mejor al nuevo galán de Eslava. «Lo único que quiero es que este hombre sea un gran hombre», soltó Zucchi. Parece que la onda de buenos amigos sigue intacta.

Pero, ojo, que Julián no se queda callado. Le dejó un mensaje fuerte y claro al nuevo galán: «Espero que la haga muy feliz y si no lo mato, que sepa que cuando me enojo, me enojo. Así que no la haga sufrir».

Las redes sociales están que arden con esta noticia, y los fans no han parado de enviar mensajes de apoyo a Yiddá y su nuevo chico. En resumen, esta historia de amor está más movida que telenovela. Estaremos pendientes de cualquier novedad.