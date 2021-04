Entre 22 y 88 soles pagarás si no vas a votar el domingo

Compartir Facebook

Atención. Quienes no voten en las elecciones del 11 de abril sin una justificación válida, tendrán que pagar una multa que va entre los 22 soles y los 88 soles, mientras que los electores que no cumplan con ejercer como miembros de mesa pagarán una multa de 220 soles.

El monto de la multa depende de si su distrito es considerado No Pobre, Pobre o Pobre Extremo, según el domicilio que figura en el DNI. Para saberlo debe ingresar al portal del JNE. Las multas para el 2021 por no votar son: Distrito No Pobre 88 soles, Distrito Pobre No Extremo 44 soles, Distrito Pobre Extremo 22 soles.

Por no ejercer la función de miembro de mesa o haberse negado a remplazar a un miembro de mesa la multa es de 220 soles. Si no cumpliste con ser miembro de mesa y adicionalmente no participaste en las elecciones, corresponderá el pago de la multa por ambas omisiones, según la ONPE En el Perú, la participación en las elecciones es obligatoria a partir de los 18 años. Para los mayores de 70 años la votación es facultativa, es decir, pueden votar, pero si no lo hacen no pagan la multa.

LA DISPENSA

De acuerdo a ley, se puede solicitar una dispensa para el pago de la multas electorales desde el día siguiente de los comicios, a través de la página web del JNE. El pedido procederá en los siguientes casos: motivos de salud, viajes por estudios o salud, desastres naturales, robo o pérdida del DNI, fallecimiento de algún familiar directo, discapacidad física o mental, encontrarse en prisión, realizar alguna labor de índole electoral o por error en el padrón de votantes.

el dato

Además, en este proceso electoral, debido a la pandemia, se considerará causal de dispensa estar en uno de los grupos de riesgo de contagio de covid-19; es decir, tener más de 65 años o padecer enfermedades determinadas.