Entrenador de Santos prefiere conocer a Cueva antes de tomar una decisión

El futuro de Christian Cueva en Santos dependerá exclusivamente del entrenador portugués Jesualdo Ferreira. El estratega al ser consultado por el atacante nacional, señaló: “No puedo responder porque no lo conozco bien. No sé cuáles son los problemas y nunca hablaré de algo que no tengo conocimiento”. En tanto, el presidente del ‘Peixe’, Jose Carlos Peres, dijo: “Cueva es parte del equipo. El técnico ha dicho que analizará su situación en cada entrenamiento. Si lo convence, será tomado en cuenta”. Asimismo, ‘Aladino’ deberá presentar hoy a la práctica del club.