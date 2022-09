Era actriz porno, pero renunció a su trabajo tras conocer a Dios: “Jesús transformó mi vida”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Melinda, una exactriz porno contó su testimonio de cómo conoció a Jesucristo y cómo le entregó su vida, dejando todo atrás y cambiando por completo.

“Hace cuatro años dejé la industria del cine para adultos cuando había tocado fondo, y Jesús entró y transformó mi vida”, resaltó la madre soltera.

También puedes ver: Papa Francisco: “Hoy estamos viviendo una guerra mundial ¡detengámonos por favor!”

La actriz también reveló que atraviesa por momentos complicados en materia de lo económico, pues su anterior trabajo era realmente rentable, sin embargo, ahora en su nueva vida, le resta importancia. Sé que este no es el plan de Dios para mí. Me niego a volver a las películas para adultos como una forma fácil de ganar dinero. Sé que Dios tiene un plan y un propósito, incluso en circunstancias difíciles. Me liberó de las películas para adultos cuando no veía salida. Me abrió puertas que nunca podría haber imaginado”.

También te puede interesar: Natalia Salas reveló tener cáncer y deberá ser operada este sábado: “Me toca librar esa batalla”

Jovencita sorprende a su padrastro con tatuaje: “siempre vas a ser mi papá”

Existen detalles que, por muy pequeños que sean, pueden emocionar hasta la médula a cualquier persona. Un ejemplo de esto son los tatuaje, un tipo de arte que en décadas pasadas no era tan bien mirado por la sociedad, pero que con el pasar de los años se ha ido aceptando mucho más.

Es por eso que los tatuajes también pueden ser una forma de comunicar sentimientos, angustias, felicidad, o incluso mensajes y manifiestos que nos pueden acompañar para toda la vida. Sin embargo, también se puede usar para sorprender a otros.

Y es que una joven quiso usar este tipo de diseño y de dibujo en la piel para conmover y hacer llorar de forma inconsolable a su padrastro.

Según el usuario @paulaaa_2022, un video que emocionó a miles de internautas. “Me tatué para la pareja de mi mamá y así fue su reacción“, escribió en su publicación.

La chica fue a mostrarle el tatuaje a su padrastro y le pidió que lo leyera en voz alta. Ahí fue cuando el hombre, en vez de leerlo en voz alta, lo leyó para sí mismo. De un momento a otro el padrastro se quebró de la emoción y comenzó a llorar.

Mira también: Niño tomó los ahorros de su papás y los repartió entre sus compañeros de colegio