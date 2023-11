«Era muy inseguro»: Romina Gachoy echa a Jean Paul Santa María y lo tilda de controlador

La influencer y modelo uruguaya Romina Gachoy estuvo en el set de «América Hoy» y habló de las terapias de pareja que lleva junto a Jean Paul Santa María. Recordemos que ambos están en un proceso de reconciliación para recuperar su matrimonio. Sin embargo, la modelo no dudó en en dar más detalles de cómo era el artista durante la relación. Ella contó que muchas veces tuvo que rechazar oportunidades de viajes por las inseguridades de Santa María. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Romina Gachoy echa a Jean Paul Santa María

Recientemente la modelo uruguaya estuvo presente en «América Hoy» y contó algunos detalles de la terapia de pareja que está tomando junto a Jean Paul Santa María. “Estamos yendo por buen camino pero no estamos a un paso de la reconciliación, cuando las mujeres llegamos a ese punto no hay retroceso, hasta planifiqué mi vida sola”, dijo la uruguaya. Recordemos que su matrimonio está pasando por una crisis, pero ambos han tomado la decisión de recuperarlo tomando estas terapias de pareja.

En esa línea, la modelo confesó que antes de conocer a Jean Paul Santa María, ella era muy feliz viajando. “Yo vivía viajando, era recontra nómada, era muy feliz viviendo así, trabajaba en diferentes lugares, conocía diferentes culturas”, señaló. No obstante, reveló que desde que empezó a salir con el artista y formalizaron su romance, muchas cosas cambiaron. «Le dije vamos a entablar una relación formal, pero yo quiero seguir como antes y empezaron las limitaciones. Me invitaron a México, no pude ir, me invitaron a España, no pude ir, y así fue rechazando todos los viajes que se me venían hasta que dije ‘ya basta'», detalló.

Lo tilda de controlador

De igual forma, Romina Gachoy continuó contando más detalles de los motivos por las cuales ella decidió cortar la relación en un principio. “Yo le comentaba que tenía un viaje, hace poco me invitaron a California, a un evento masivo de influencers, que para mí era una gran oportunidad, me iba abrir puertas con marcas, y le dije para ir y él me dijo ‘¿qué vas a ir?, pero yo no puedo ir’, y le dije ‘pero está bien, eso qué tiene’, entonces no puedo viajar nunca porque él no puede por lo que ustedes ya saben… y su cara fue de ya… me lo dijo todo, como que no estaba de acuerdo”, sostuvo.

«Una vez me fui de viaje a Uruguay sola y me ofrecieron para quedarme en un canal y fue tétrico con él, era muy inseguro, son experiencias que te van marcando y para evitar problemas, dejas de hacer las cosas», concluyó Romina Gachoy señalando que recibió diversas ofertas laborales, pero Jean Paul no se encontraba de acuerdo.