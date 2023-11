«Eran las hormonas, yo era el ‘Potro'»: Guty Carrera admite haber enviado fotos íntimas a Milett Figueroa

¡Lo cuenta todo! Guty Carrera admitió haber enviado fotos íntimas a Milett Figueroa, en una entrevista en el programa «Café con la Chevez». ¡Sí, lo escuchaste bien! El ‘Potro’ Carrera reveló que todo ocurrió cuando ambos estaban solteros y que fue culpa de las hormonas.

¿Qué dijo Guty Carrera sobre Milett Figueroa?

Guty Carrera, famoso por sus romances, juró que no tuvo nada con Milett: «Tinelli le dio un beso y ni yo». ¡Increíble! Además, el actor explicó que las conversaciones subidas de tono que tuvo con Milett sucedieron cuando no estaba en una relación con Melissa Loza y que no fue nada más que un intercambio de mensajes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Guty (@gutycarrera)

El escándalo no termina ahí. Guty Carrera también habló sobre el supuesto romance entre Milett y Tinelli. ¿Qué opinó? Pues, el ‘Potro’ sorprendió al decir: «Tienen derecho a enamorarse». ¡Qué fuerte!

Mira también: ¡Bomba! ¿Guty Carrera tuvo relación con Onelia Molina, novia de Mario Irivarren? El “Potro” sorprende con respuesta

Pero eso no es todo. Guty, en medio de la polémica, aseguró que su relación con Milett fue cuando era joven y estaba lleno de energía. «De repente eran las hormonas, yo era el ‘Potro’, venía un poco alborotado y alterado», confesó.

Guti habla del viaje con Milett, de Tefi Valenzuela y Nicola Porcella

¿Qué pasa con el viaje a la casa de playa con Milett? Guty Carrera lo aclara. Confirmó que sí fueron, pero que no pasó nada. Fue solo una salida amistosa.

@grandagiancarlo ¿Le crees? 🤔 Guty Carrera reveló que salió con Milett Figueroa en la semana en la que terminó con Melissa Loza, pero que no pasó nada. 🥲 Mira la entrevista completa con el link de mi BIO. 📲 ♬ sonido original – Giancarlo Granda

Además, para otro programa web reveló que Melissa Loza sabía que salió con Milett Figueroa. Y que en el break que se dieron, habló y salió con Milett, donde aseguró no pasó nada. Con respecto al luto que le guardo a Melissa Loza para salir con Milett, Guty confesó: «Una semana, más o menos». «Tampoco muy triste no estábamos», le cuestionó el entrevistador.

Mira también: ¡Seguirá con su demanda! Guty Carrera volvió al Perú para continuar su disputa legal contra Alejandra Baigorria

En «Café con la Chevez», el ‘Potro’ también abordó otros aspectos de su vida amorosa, como su breve romance con Tefi Valenzuela en 2015. ¿Sabías de esta relación secreta? Guty la calificó como una etapa de cinco meses que mantuvo en privado.

Además, Carrera respondió a las especulaciones sobre su amistad con Nicola Porcella durante su participación en «Esto es guerra». «Ni en Perú ni en ningún lado existió la amistad», aclaró. También expresó su respeto y admiración por Nicola y Tefi, reconociendo la dificultad de hacer carrera en el extranjero.