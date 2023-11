«¿Eres marihuanero?»: Periodista cuestiona a Antauro Humala al enterarse que consume sustancias ilícitas

El político peruano Antauro Humala estuvo en el programa “Ronda Política” transmitido por CTC y protagonizó una acalorada discusión con la periodista Karerina Bayona. Incluso, la propia entrevistadora abandonó el set ante la sorpresa del exmilitar quien sostuvo que la periodista debe justificar su sueldo y no cuestionarlo de tal manera. El tenso momento se viralizó rápidamente en redes sociales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Tenso momento entre Antauro Humala y periodista

Durante una entrevista para el programa «Ronda Política», el exmilitar Antauro Humala protagonizó un tenso momento con la periodista Karerina Bayona. Ella cuestionó duramente al político peruano por su consumo de marihuana y lo tildo de «marihuanero». Tras ello, Antauro Humala se mostró desencajado por las acusaciones y le respondió inmediatamente a la periodista, quien terminó abandonando el set del programa ante el asombro de los presentes.

«¿Usted consume marihuana? ¿Usted es un marihuanero?», consultó la periodista. «De vez en cuando lo hago, fumo cannabis, no tomo cerveza, no soy alcohólico», contestó Antauro Humala. Sin embargo, la conductora volvió a insistir cuestionando si el exmilitar consumía drogas. «La pregunta es si usted es marihuanero», consultó. «Bueno se podría decir que sí, de cierto modo», volvió a responder.

No obstante, la periodista siguió cuestionando al exmilitar, quien no dudó en encarar todas las acusaciones. Tras ello, el momento se volvió tenso en el set del programa. «Yo exijo que los periodistas que me entrevisten también lean para que no estén engañando a la gente», sostuvo alterado el político peruano. Cabe resaltar que la conductora del programa acusó de marihuanero a Antauro Humala y le increpó cómo las personas podrían votar por él, ya que consume marihuana y estuvo en la cárcel.

Abandonó el set del programa

Tras la acalorada discusión en la que ambas partes no se ponían de acuerdo, la periodista Karerina Bayona terminó abandonando el set del programa. Incluso, luego de que Antauro Humala haya «cuadrado» a la conductora del programa «Ronda Política», ella decidió salir del lugar ante la sorpresa de los presentes.

«Un examen toxicológico la próxima vez que tengamos un invitado. Un examen toxicológico», comentó la presentadora. «Eso me lo dijo también el señor de la CNN. La cuestión es que yo sé que tiene que justificar su sueldo esta señora», respondió Antauro Humala. Inmediatamente, la periodista se levantó de su lugar para abandonar el set del programa. «Buenas noches. Buenas noches», fueron las últimas palabras del exmilitar hacia la periodista, quien incómoda decidió retirarse del lugar.