“Eres una inspiración”: Abuela de 60 años en bikini recibe elogios

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La belleza de las personas es algo que va más allá de la edad, porque el no ser joven no significa que no se pueda contar con una figura y hermosura que sea atractiva a la mirada de los demás. Sin embargo, en la sociedad pareciera que se ha instaurado la opinión de que solo las personas que gozan de juventud son quienes mostrar su belleza.

No obstante, no todos están de acuerdo con ello y hay quienes quieren cambiar tal narrativa, como ocurre con el caso de Hanya Hizemuchuk, una mujer de 60 años de edad que se ha convertido en modelo e influencer en redes sociales, porque tiene el objetivo de demostrar que las personas mayores también pueden ser sexy.

Actitud y empoderamiento

Por ello, a través de plataformas en internet, especialmente TikTok (@hanyakizemchuk), se muestra en bikini, trajes sexys y demás, sin sentir vergüenza alguna, porque ella apuesta porque las mujeres de su edad puedan sentirse con tal libertad a la hora de escoger su ropa.

“Amo quien soy, amo lo que hago, y me gusta cómo lo hago, y me gustan mis errores, y me gusta la forma en que aprendo y me gusta el ritmo con el que aprendo mis errores”, comentó Hanya

Además, a Hanya no le falta la confianza a la hora de expresarse y tomarse fotos, porque ella apuesta porque también se puede ser “sexy a los 60 años“. Todo esto también la ha llevado a ser blanco de críticas en redes sociales por parte de aquellos que no comparten su filosofía y no se sienten cómodos viendo cómo ella de muestra con tan actitud.