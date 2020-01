Erick Elera: “Quiero hacer otras cosas en mi vida ”

Erick Elera ya se ganó un lugar en la televisión nacional y ha demostrado que tiene talento como actor, primero como el ‘niño cara de pez, Joel’ y luego como el ingenuo ‘Oliverio’ en ‘De vuelta al barrio’. Sin embargo, a inicios de la nueva temporada de la serie de América TV confiesa a Karibeña que aún no sabe si continuará, quiere seguir actuando pero a 11 años de darle todo su tiempo a la actuación desea buscar nuevos proyectos en su vida.

-¿Renuevas para ‘De vuelta al barrio’?

Todavía no me han convocado. ‘Oliverio’ es un personaje importante en la serie, o bueno eso pensaba. Lo digo porque lo veo en la gente, en las calles pero uno tiene que ver lo que más le conviene. Tengo entendido que van a haber cambios en la serie.

-Tatiana Astengo se despidió para un nuevo proyecto. ¿Hay posibilidades que entres a otra producción también?

He recibido un par de ofertas pero nada concreto, tengo que reunirme. A mí me gustaría seguir en ‘De vuelta al barrio’ porque la paso bien pero hay ciertas cosas por las que sí la dejaría.

-¿Cómo tu música?

Se ha dicho que yo quiero dedicarme a hacer música de lleno y tampoco es así. Lo que he pedido son ciertos tiempos y nada más. Los planes que tengo a veces no se pueden concretar por los horarios de grabación que se dan a última hora. Yo no estoy pidiendo plata. Ok, no me vas a dar un sol más entonces veamos tiempos, pero si ya no puedes darme tiempos y no puedes dar más de nada entonces qué hago. Ese es un poco mi fastidio. Quizás no haya esa consideración conmigo.

-Esperas buscar un acuerdo con la producción de la serie…

Sí. Si bien es cierto la serie, actoralmente, es la que te da más estabilidad entonces es un tema complicado. Estoy en el medio y ya la decisión está en mí. Si sigo o arriesgo. Si sigo en la serie no habrá mayor cambio, todo seguirá igual en mi vida. Pero quiero algo más, quiero hacer otra cosa.

-Cómo van tus lanzamientos musicales…

Los últimos temas que grabé con Cedric Vidal han caminado bastante bien, la otra semana me voy a promocionar a Bolivia. Ha sido un año musical de estabilidad. En la familia todo muy bien, siento que estoy en una etapa estable de mi vida en la que uno despierta y dice qué voy a hacer de aquí en adelante. Ya no quiero vivir más el año que toca, sino en el futuro. Mi decisión está en stand bye.

Por Ketty Cabrera