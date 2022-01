Erick Elera sería el reemplazo de Gian Piero Díaz en la conducción de Esto es guerra

Compartir Facebook

Tras la salida de Gian Piero Díaz de ‘Esto es guerra’, se sondeó nombres como los de Raúl Romero, Renzo Schuller, o el propio Carlos Carlín. Sin embargo, finalmente, todo parece indicar que sería Erick Elera quien tomaría el puesto en la conducción.

El famoso actor ya había realizado el trabajo de presentador en diversas ocasiones, por lo que sería una de las opciones para convertirse en miembro oficial del elenco de EEG.

El tema de quién sería el conductor de dicho programa reality fue comentado en América Espectáculos por Valeria Piazza y Brunella Horna. “Por ahí me han dicho, he estado averiguando. No sé si será verdad, pero comentan que podría ser Erick Elera”, dijo Brunella Horna.

Gian Piero Díaz se reencuentra con equipo de Combate para conducir en Willax

El conductor Gian Piero Díaz anunció por todo lo alto que tendrá un nuevo proyecto en Willax, sin embargo, lo particular de esto es que el popular ‘Pipi’ se reencontrará con Marisol Crousillat, la ‘reina madre’.

“Les presento ABRAZO DE GOL, un proyecto que me permite volver a conectarme con mi pasión, y trabajar con gente que quiero y admiro demasiado”, se lee en la publicación de Gian Piero Díaz.

“Bienvenidos a mi nueva casa”, se le escucha decir a Gian Piero Díaz en el video promocional de “Abrazo de gol”.

Este programa será producido por Marisol Crousillat, según indicó Gian Piero Díaz en la publicación, y tendrá a exfiguras de “Combate” como Peter Arévalo, ‘Mr. Peet’, y Luis Enrique Outten, ‘El Jefe’.

