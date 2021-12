Erick Elera y su ‘romántico’ saludo a Andrés Wiese por su santo: “te puedes derretir bom bom”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Todos somos testigos de la gran amistad que conserva Erick Elera y Andrés Wiese. Según ellos contaron en distintas ocasiones, todo empezó desde las grabaciones de ‘Al fondo hay sitio’. En esta oportunidad, Erick, no se olvida de su gran compañero y le envía un caluroso saludo por su cumpleaños.

“Feliz cumpleaños hermano del alma, espero la estés pasando como se merece, te quiero mi brother y ya sabes pá lante no más mi querido… ahí nomas jajaja”, escribió vía Instagram.

También puedes ver: ¡Ahora tendrán seis hijos! Cristiano Ronaldo y su novia Georgina esperan gemelos

No contento con ello, el popular ‘niño con cara de pez’ volvió a hacerle una broma a su eterno amigo y le dejó un posdata. “Anda por la sombrita que te puedes derretir bom bom. Otra pdta: te veo chévere en tu novela”.

En tanto, Andrés Wiese agradeció el mensaje a Erick Elera y no ocultó su gran emoción en esta fecha tan especial: “Siempre pa’ lante hermano. Te quiero mucho bom bom”.

Cynthia Klitbo piropea a Andrés Wiese: «Es mi niño amoroso y consentido»

La actriz mexicana Cynthia Klitbo se encuentra muy contenta por el gran estreno de la serie «Junta de vecinos», que fue la sensación al lograr 22 puntos de rating y llegar a 28 unidades en el minuto a minuto, por la pantalla de América TV. En medio de esa alegría, contó que hizo lindas amistades, sobre todo con Andrés Wiese, a quien lo considera su consentido.

También te puede interesar: Andrés Hurtado denunció atención en clínica miraflorina, pero luego pidió disculpas

«Andrés Wiese es mi niño amoroso consentido, nunca había visto a un hombre de tan buenos sentimientos y buen corazón, es de mis amigos más grandes que tengo en la serie», dijo la recordada villana de las telenovelas mexicanas.

Asimismo, Klitbo mencionó que tuvo gran afinidad con Nacho Di Marco, Karina Jordán, Miguel Iza, Sergio Galliani y Priscila Espinoza, con quienes lo pasó bien. «Son unos compañeros maravillosos, amigos que quiero mucho. Galliani es muy chistoso, Nacho es como mi hijito y Karina es una mujer muy dulce», comentó.

Agregó que la mitad del elenco peruano la visitó en México y está muy contenta porque quedaron grandes amistades.

Mencionó que cuando grabó la comedia «Junta de vecinos», que está bajo la producción de Miguel Zuloaga y se transmite después de «De vuelta al barrio», no extrañó su tierra debido a que hizo una vida en este país, ya que trajo a su hija, novio, nana y sus perros. «Me acostumbré mucho, me la pasé bien. Además, me traje casi todo, moví mi vida a otra casa», refirió.

Mira tambi´én: Yahaira Plasencia sobre EEG: “si quieren contratarme de jurado, no quiero subir cubos”