Tras las revelaciones de Kevin Blow en ‘El valor de la verdad’, donde confirmó que Micheille Soifer le fue infiel a Erick Sabater con él, el exchico reality manifestó que no le guarda rencor a la popular ‘Michi’, pese a ‘cachos’.

“Me da mucha pena Micheille, no le tengo bronca. Me da pena porque es una persona que considere mucho, me da pena por su carrera. No tengo resentimiento con nadie, Kevin sabrá porque lo está haciendo”, indicó.

Aunque, desmintió que Soifer lo haya engañado tanto tiempo con Blow. “Lo que me da rabia es que inventan cosas, él (Kevin) dice que tuvieron 9 meses de relación (clandestina), pero cuando entramos a hacer la empresa fueron 4 meses”, aclaró.