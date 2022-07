Érika Villalobos no descarta regresar con Aldo Miyashiro: “el tiempo lo dirá”

Compartir Facebook

La actriz Érika Villalobos fue abordada por el reportero de ‘Amor y Fuego’ al salir de la vivienda en Miraflores, donde tuvo un encuentro con Aldo Miyashiro, el padre de sus hijos. Recordemos que la pareja se separó a raíz de la infidelidad del conductor de ‘La Banda del Chino’.

Como se sabe, Aldo Miyashiro traicionó la confianza de su aún esposa y se dio apasionados besos con Fiorella Retiz, su exreportera. Tras lo sucedido, el conductor hizo mea culpa y decidió alejarse de las pantallas hasta que “logre reponerse del mal momento”.

Y bien, recientemente, se pudo apreciar que Erika Villalobos y Aldo Miyashiro se encuentran en un departamento en Miraflores. Esto, según las cámaras de ‘Amor y Fuego’. Al respecto, la artista aseveró: “Él es el papá de mis hijos y siempre vamos a tener cosas que conversar… nosotros evidentemente tenemos que seguir en comunicación (…) Él es el padre de mis hijos y lo será eternamente, siempre nos vamos a seguir viendo”.

Posteriormente, el reportero le consultó si deja abierta la posibilidad de una posible reconciliación con el papá de sus hijos. Su respuesta dejó asombrados a medio Perú. “Alguna posibilidad de darle una nueva oportunidad a Aldo?”, le preguntó el periodista, a lo que ella respondió de forma contundente. “El tiempo lo podrá decir”.

«Ya no chonguea como antes»

Tras el polémico ampay que lo puso en el ojo de la tormenta Aldo Miyashiro continúa conduciendo su programa pero no como lo solía hacer antes de todo el escándalo.

Y es que como se recuerda el conductor fue captado en el preciso momento en el que se daba apasionados chapes con Fiorella Retiz su ex reportera cuando aun se encontraba en un matrimonio con Érika Villalobos lo que provocó que se ganará las críticas de miles de usuarios.

Es así que después de semanas Aldo volvió a la conducción de la ‘Banda del Chino’ sin embargo la conductora Magaly Medina afirmó que su semblante ya no sería el mismo pues ahora se le ve más serio y sin una pizca de gracia que era lo que lo caracterizaba.

«Ya no es el de antes, no se ríe, no ‘chonguea’. Parece un señor correcto, un narrador de noticias, todo serio», dijo Magaly Medina.

