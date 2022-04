Érika Villalobos vuelve al teatro para presentar obra musical

Compartir Facebook

Érika Villalobos regresará al teatro con la obra “Todos vuelven, un musical para el reencuentro”, demostrando su fortaleza y profesionalismo pese al ampay que protagonizó su esposo Aldo Miyashiro con la exreportera Fiorella Retiz.

Se supo que la actriz debutará en el Teatro Nacional desde este miércoles 11 de mayo hasta el domingo 3 de julio.

La acompañarán grandes actores como Emilia Drago, Miguel Álvarez, Sandra Muente, Miluska Eskenazi, Alfredo Valente, Edwin Vásquez, Andrés Salas, Gustavo Mayer y Mónica Dueñas.

Como se recuerda, su esposo Aldo Miyashiro fue ampayado con la exreportera Fiorella Retiz besándose en el departamento del conductor deportivo, Óscar del Portal. Ante esta dolorosa situación, la actriz no se ha pronunciado hasta el momento.

Erika Villalobos recibe mensajes de apoyo tras ampay de Aldo Miyashiro

Erika Villalobos y Aldo Miyashiro llevan casi 17 años juntos y ahora están atravesando un duro momento tras la presunta infidelidad del conductor de televisión. Magaly Medina emitió en su programa imágenes en las que parece que Aldo Miyashiro está en arrumacos y besos con su ex reportera, Fiorella Retiz.

Todo habría ocurrido en una ‘encerrona’ en el departamento de Óscar del Portal quien también le habría sido infiel a su esposa con Fiorella Méndez. Es por eso que los usuarios quisieron brindarle su respaldo a la reconocida actriz por la difícil situación que vive.

Ellos le dejaron cientos de mensajes en sus redes sociales asegurando que la apoyan al 100% y que el conductor de televisión no la merece. Asimismo resaltaron que la actriz no ha bloqueado los comentarios en sus redes sociales, pues ella no es la responsable de nada.

