Ernesto Pimentel hace gran revelación: «Estuve a poco de una vida religiosa»

El creador de la ‘Chola Chabuca’, Ernesto Pimentel, contó todo en el último episodio de «Café con la Cheves». Pimentel se sinceró sobre su pasado, y lo que reveló dejó con la boca abierta a muchos. Resulta que estuvo a punto de tener una vida religiosa.

¿Qué dijo Ernesto Pimentel?

Ernesto no solo compartió detalles de su infancia y sus comienzos en el mundo del espectáculo, sino que también dejó salir un secreto guardado bajo siete llaves. «Primero estudio en la Universidad de Champagnat para ser profesor y luego postulo a la Escuela de arte dramático y la cierran», comenzó contando el creador de la ‘Chola Chabuca’.

Pero eso no es todo. El conductor del «Revetonazo de la Chola» se sinceró sobre sus experiencias en el ámbito académico antes de volverse el rey de la farándula. Estudió para ser lo que es hoy en día y tener herramientas para desenvolverse en el mundo artístico.

«Entonces postulo a la Escuela Nacional de Ballet, hice un año y eso también me sirvió para tener más herramientas y un gran tiempo de mi vida me dediqué a ser profesor de expresión corporal, siempre me las he buscado», compartió Pimentel.

Y aquí viene la gran revelación. «Antes de la tele logro hacer algunos sucesos teatrales sin querer. Me llaman para hacer ‘Ritos’, una obra de danza/teatro, pero no acepto el protagónico porque querían que me desnude, yo estaba estudiando para ser profesor de religión, estuve a poco de una vida religiosa», confesó.

Esta revelación dejó atónitos a todos los seguidores de Pimentel, que siempre han conocido su lado más divertido, pero jamás se imaginaron que estuvo a punto de ser una figura religiosa. ¿Te imaginas a Ernesto Pimentel como profesor de religión? La farándula no habría tenido a uno de sus íconos más queridos.

Pimentel habla de ser VIH+

Por otro lado, Ernesto Pimentel tocó un tema sensible que es la enfermedad que padece: VIH-SIDA. El artista confesó que enterarse que era VIH positivo fue un momento difícil en su vida.

«Ese fue un momento duro de mi vida, pero no fue el más duro, el más duro fue cuando me iba a ir. Eso me ha pasado en algún momento, he tenido varios momentos en los que mi salud se vio amenazada, sobre todo al comienzo. Pero también fue una prueba que me permitió compartir con el público algo que tiene que ser algo privado», dijo.

Además, confesó que la noticia le cayó de sorpresa. Aseguró que su decisión de compartir algo privado en algo público, tuvo que ver con su misión de que las personas sigan realizándose las pruebas de despistaje de VIH.

«Ese momento fue un acto de valor, pero también de mostrar que la vida hay que vivirla con honestidad. Yo me sentía triste que la gente me haya querido, estaba en el momento más importante de mi carrera y les compartí lo que me pasaba, pues y el público fue tan generoso que luego siguió respaldando mi carrera a lo largo de estos 30 años. Fue algo muy complicado, pero también fue algo muy relevante para mi historia», agregó.

Con estas confesiones sorprendentes, Ernesto Pimentel muestra que, aunque ahora nos hace reír con sus ocurrencias en la televisión, su destino podría haber sido completamente diferente. ¿Qué otras sorpresas nos tiene guardadas este querido presentador? Estaremos pendientes para contarte todo.