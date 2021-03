Ernesto Pimentel reapareció en TV y agradeció a seguidores las muestras de cariño

Compartir Facebook

Ernesto Pimentel, quien comunicó hace días haberse contagiado del virus, reapareció en televisión al finalizar su programa en la última edición del 27 de marzo.

El humorista se sintió acompañado, pues sus seguidores lo apoyaron a través de oraciones. Asimismo se conmovió por las muestras de cariño y pidió a los mismos que no bajen la guardia ante el peligro latente de contagio.

“Para mí la vida nunca ha sido fácil y no lo es ahora. Me he hecho más de 24 pruebas, he tenido miedo más de una vez, pero pasó salió positivo mi prueba covid-19. Y ahí vienen todas esas preguntas ¿si necesitaré una cama UCI?”, dijo en un comienzo.

“¿Cómo reaccionará mi sistema inmunológico? ¿Cómo estaré? Yo siempre he sido una persona de fe y fuerte, y con la convicción de que he hecho lo correcto. Yo no me he arriesgado, sino porque lo creo que es venir a trabajar. Amo este trabajo, lo que comparto con mis compañeros”, añadió el actor.

Además, aseguró que, en estos momentos, se encuentra estable. “América en un momento me dijo que era como complicado que vaya, pero decidió hacerlo. Mis defensas están muy bien. A pesar de todas las restricciones, hoy estamos llevando una cepa más contagiosa, más difícil de sobrellevar. Le pido a todos regular esfuerzos de donde estén para poder enfrentarlo, para poder abrazarnos cuando todo esto pase, para poder celebrar la vida más adelante”, agregó exhortando a sus seguidores que continúen tomando todos los cuidados para prevenir el temible virus.

“Estoy bien, pero no se dejen engañar cuando les dice ‘no, no pasa nada si eres asintomático’, no. Tu corazón se acelera, tu respiración no cesa, tus miedos vienen, la angustia se acerca, afecta muchas otras cosas más allá de tu salud tal cual la conocemos. Muchos hablan solo de los pulmones, yo hablo del corazón, la emoción porque todo esto deja huella”, concluyó.

