Ernesto Pimentel retoma su carrera musical y promete deleitar a su público

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El siempre querido y divertido Ernesto Pimentel se muestra más feliz que nunca al anunciar que retomará su carrera musical con el relanzamiento del tema ‘Juraré no amarte más’.

Según se pudo conocer, la canción ya está disponible en las plataformas de streaming, como Spotify y Apple Music, para el deleite de su público variado en las distintas redes.

También puedes ver: Néstor Villanueva confiesa que anoche sí durmió con Florcita: “la amo”

Vale recordar que hace años, el conductor de ‘La Chola Chabuca’ lanzó este hit al lado de Armonía 10. Asimismo, colaboró con orquestas importantes del país como Caribeños de Guadalupe, Orquesta Candela, Grupo 5, entre otros.

También, grabó con la popular Rossy War, Antonio Cartagena y muchos más. Recientemente también se le observó cantando ‘Juraré no amarte más’ en la telenovela “Ojitos hechiceros” de América Televisión. “La música siempre ha sido mi pasión y volver a cantar este tema en estos tiempos me llena de emoción. Agradezco al público que me ha estado pidiendo canciones y ahora estoy de regreso”, dijo emocionado.

Además, para alegría de sus fans, Pimentel aseguró que se vienen más canciones y colaboraciones con artistas del medio. “Ya estamos encaminados, así que hay muchas sorpresas que les va a encantar. Ya iré anunciando”, agregó.

También te puede interesar: Maricarmen Marín y Sebastián Martins se convirtieron en padres

“Si optan por una vida sexual activa, incluir un preservativo”

En el marco del Día Mundial de la lucha contra el sida, el conductor y productor Ernesto Pimentel decidió compartir con sus seguidores su experiencia de cómo combate la enfermedad y aconsejó chequearse de forma preventiva.

“Si deciden tener una vida sexual activa, incorporar el preservativo, las medidas de protección que nos va permitir cuidar a los que amamos y cuidarnos”, dijo el artista de América televisión.

Como se sabe, Ernesto Pimentel anunció hace más de 20 años que era portador de VIH, por lo que sabe cómo lidiar con la enfermedad.

Mira también: «He aprendido a no revelar el nombre de mi novio», dijo Paula Manzanal