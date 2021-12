Ernesto Pimentel se conmueve por su hijo: “Agradezco a Dios por verlo crecer”

Compartir Facebook

El siempre querido por todo Ernesto Pimentel atraviesa por una de las etapas más lindas de su vida luego de tener la compañía de su hijo Gael. En diversas situaciones, el productor se mostró orgulloso de su compañero de vida, especialmente porque siempre quiso tener un hijo.

«Será el especial de Año Nuevo, porque el de Navidad ya lo grabamos y sale este 25. Hemos cuadrado un nacimiento en vivo donde el niño Dios se escapa y aparece corriendo mi hijo Gaelito por todo el estudio», dijo muy feliz el conductor de América Televisión.

Además, el creador de la ‘Chola Chabuca’ afirmó que la etapa como padre le ha cambiado la vida y disfruta día a día de su retoño, quien próximamente será su heredero.

«Es el mayor desafío de mi vida. Estoy muy agradecido a Dios por el momento que estoy pasando al ver crecer a Gael y eso me emociona porque son muchos los desafíos que se van presentando», agregó.

Destacó también que pese a su corta edad (dos años y cinco meses) se muestra tranquilo durante las grabaciones del ‘Reventonazo’.

«Es un niño que no se asusta con la bulla, en el circo siempre jugaba y cuando va al canal le sorprenden las luces, le gusta cantar mucho y me levanta para que lo acompañe a jugar y eso me motiva. Estoy aprendiendo a amar de una forma hermosa con Gael, con mucho respeto tanto a Miluska (la madre de su hijo) como a él y solo tengo ganas de agradecerle a Dios, por tanto. Solo deseo el bien y la felicidad para todo el mundo», finalizó.

Retoma su carrera musical y promete deleitar a su público

Ernesto Pimentel se muestra más feliz que nunca al anunciar que retomará su carrera musical con el relanzamiento del tema ‘Juraré no amarte más’. Según se pudo conocer, la canción ya está disponible en las plataformas de streaming, como Spotify y Apple Music, para el deleite de su público variado en las distintas redes.

Vale recordar que hace años, el conductor de ‘La Chola Chabuca’ lanzó este hit al lado de Armonía 10. Asimismo, colaboró con orquestas importantes del país como Caribeños de Guadalupe, Orquesta Candela, Grupo 5, entre otros.

