Ernesto Pimentel se recupera tras operación de cadera

Con la fe que tiene en su recuperación tras el trasplante de cadera al que se sometió a inicios de enero, Ernesto Pimentel comenzó a dar sus primeros pasos y expresó su felicidad. A través de unas imágenes que difundió “El reventonazo de la Chola”, se le pudo ver el actor cómico con un mejor semblante y caminando muy lentamente con la ayuda de un andador y un personal médico.

“Estoy contento de poder hacer esto”, dijo Pimentel mientras daba sus primeros pasos. Asimismo, agradeció a todos los que le vienen apoyando en esta etapa de recuperación y confirmó que se inició con la grabación de la

temporada de verano.

“Quiero agradecerles a todas sus muestras de cariño y preocupación. Estoy muy agradecido a la vida, a Dios, mi hijo, amigos, a los médicos, a ustedes y a todos los que me han estado ayudando en este camino que va paso a paso, pero que me sorprende. La vida nos desafía y yo no le pierdo el paso”, sostuvo Ernesto.

El artista también expresó su alegría por “El reventonazo…”, pues su último programa fue el más visto en su horario al registrar 9 puntos de rating. En tanto, pese a ser la gran final de “Yo Soy: Grandes Batallas”, solo hizo 8.3.