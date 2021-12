Ernesto Pimentel: “Soy una persona que no dio por vencida”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El conductor de televisión, Ernesto Pimentel, compartió su experiencia de cómo enfrenta el sida. Esto en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida.

«No debemos usar la palabra portador, sino una persona que tiene VIH. Hace muchos años era muy caro, difícil tener acceso a tratamientos, por ende, las posibilidades de vida eran muy complicadas, pero hoy el nivel de esperanza es otra si se hacen un diagnóstico a tiempo, con esto podremos ponernos todas las metas y alcanzarlas», refirió.

También puedes ver: ¡Riquelme lo llamó! Christian Cueva muy cerca de Boca Juniors

En ese sentido, Ernesto Pimentel contó que sufrió de discriminación al igual que muchas personas que tienen este virus.

«Es una realidad, pero el éxito y el dinero hace que se olviden de eso. Yo no soy un referente para eso, yo quiero que me vean que soy una persona que no se dio por vencida. Tu estado de salud no determina quién eres, sino tus ganas de salir adelante, de cuidar a los demás y a ti sí», señaló el actor cómico en Apropo.

También te puede interesar: «De repente siente que está enamorada», dijo Laura Borlini por presunta salida de Melissa con el bailarín

“Creo que los peruanos somos tu voz”, Ernesto Pimentel dedica tiernas palabras a Pedro Suárez Vértiz

La chola Chabuca sorprendió a todos sus fans con una bella carta hacia el cantante peruano y destacó la gran lucha contra la enfermedad que padece y asegura que no pierde la fe para recuperarse y seguir cantando sus más grandes temas.

“Te quiero siempre, te tengo presente, creo que los peruanos somos tu voz.. que tú nos unes, nos haces saltar… cantar.. Verte a ti… escucharte a ti, es verme mejor y yo tengo mucha fe y abrazo de manera permanente cada uno de mis pasos”, indicó.

“Sé que a veces uno se pregunta, se cuestiona: ¿Por qué a mi? … Pero yo me preguntaba, para qué.. y eso es lo que tú tienes que seguir haciendo para que sigamos queriéndote, para que aparezca pronto ese milagro y ese milagro que no es la cura de algo, sino ese milagro es el día a día, de tu familia, somos tus fans, es tu talento, es tu arte y eso. ¡Fuerzas Pedrito! Porque el milagro real, es el día a día”, expresó el conductor.

Mira también: Micheille Soifer se compara con Jennifer López por su impactante figura