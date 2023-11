«Es algo que me indigna» Rocío Miranda se quiebra y confiesa que su hijo con autismo sufrió maltrato

La conductora de televisión Rocío Miranda no pudo evitar sentir indignación y quebrarse en vivo al ver las imágenes de un niño que sufrió de maltrato por parte de la persona que lo cuidaba. Ante ello, Rocío Mirando reveló que su hijo también pasó por lo mismo, pues fue diagnosticado con autismo. Por tal motivo, la conductora del programa «Préndete» se solidarizó con la trabajadora de ‘América Hoy’, Brenda Dávalos, quien denunció este hecho. Conoce más detalles e la siguiente nota.

Rocío Mirando indignada por maltrato a niño con autismo

Durante el programa «Préndete», se presentó una denuncia sobre el maltrato a un niño con autismo. Brenda Dávalos, una trabajadora de «América Hoy», denunció este hecho y presentó las imágenes en donde Evelynn Katiuska Camejo Rojas, encargada de cuidar al menos, maltrata al hijo de Dávalos. Ante ello, la conductora Rocío Miranda no dudó en mostrar su indignación, lo que ocasionó que revelara que su hijo también pasó por lo mismo.

«Ver las imágenes es algo que me indigna, me da cólera y me fastidia porque mi hijo ha pasado por una situación muy similar. Felicito a la mamita que hizo la denuncia. El autismo no se cura, es una condición de vida y los niños lo van a llevar a lo largo de su vida. Nosotros como sociedad tenemos que tener empatía, sentimiento y paciencia”, precisó Miranda, quien pidió a las autoridades tomar cartas en el asunto.

Habló sobre su hijo

Por otro lado, Rocío Miranda celebró los cinco años de su pequeño hijo Alonso. Además, compartió las tiernas imágenes con sus seguidores en sus redes sociales. De igual forma, la modelo reveló que todo el tiempo al lado de su hijo ha sido bastante especial y bonito. A pesar de los momentos difíciles luego de que su hijo sea diagnosticado con autismo moderado severo desde los 2 años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por R O C I O M I R A N D A 🇵🇪 (@r_miranda28)

“Hoy no es un día cualquiera, hoy 26 es el cumpleaños #5 de mi gordito Alonso , han sido años muy bonitos y por momentos complicados por su condición, él es un niño diagnosticado desde los 2 años con Autismo moderado a severo”, escribió Rocío Miranda en parte de su mensaje. Ella se luce bastante feliz al lado de su hijo, por ello es que se mostró indignada al ver el caso de maltrato por el que pasó otro niño con autismo.

Por último, la conductora señaló que la condición que tiene su hijo no es impedimento para disfrutar de su infancia, ni muchos menos como cualquier de los demás niños. “Feliz cumpleaños hijo mío, papá y mamá te aman con todo el corazón y deseamos que Dios te bendiga y protegía toda la vida”, sostuvo.