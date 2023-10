“Es bien estricto”: Mariella Zanetti habla sobre Giacomo Bocchio ¿y le da la razón a Josi Martínez?

¿Qué quiso decir? Mariella Zanetti fue la ganadora de la tercera temporada de “El gran chef famosos” tras vencer a Armando Machuca en la gran final. Esa edición del programa de cocina se ha visto envuelta en la polémica debido a las declaraciones de Josi Martínez contra Giacomo Bocchio. Por ello, la exvedette se pronunció al respecto y opinó sobre la relación que tenía con el chef tacneño.

También puedes leer: ¡Conmovedor! Luciana Fuster impacta en el Miss Grand Internacional con dura confesión sobre su familia (VIDEO)

Mariella Zanetti sobre Giacomo Bocchio

La exintegrante de “Recargados de Risa” sostuvo una entrevista con “Al Sexto Día” donde habló de todo un poco. Mariella Zanetii confesó todo lo que tuvo que hacer para poder ganar la competencia de “El gran chef famosos”.

Mariella Zanetti reconoció ser una persona competitiva y picona, por lo cual se quedaba con el sinsabor cuando sentía que un plato no le salía como debe ser.

“Siempre he sido muy competitiva y apasionada y he sido de las personas que cuando se proponen algo, siempre voy hasta el final”, indicó en un primer momento.

“Había mucha gente que me decía: “el pan en la puerta del horno se puede quemar”. Plato que no me salía, yo llegaba a practicarlo a mi casa. Trabajé mucho para ganar porque si te metes a una competencia es para ganar”, agregó.

Asimismo, se refirió a la relación que tenía con los jurados de “El gran chef famosos”. Si bien es cierto resaltó que se llevó bien con Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio también recalcó que este último es una persona muy estricta.

“Yo me llevaba súper bien. Me llevo bien con todos. Son bien estrictos, sobre todo Giacomo (Bocchio)”, recalcó Mariella Zanetti. Estos comentarios se dan luego de los comentarios de Josi Martínez contra el chef tacneño. El tiktoker lo acusa de ser homofóbico y transfóbico.

También puedes leer: ¡Desgarrador! Lizbeth Cueva confesó haber sufrido abuso cuando era solo una niña: “Sentía una especie de culpa”

Ayuda a los más necesitados

Tras su gran triunfo en “El gran chef famosos”, mediante sus redes sociales, Mariella Zanetti se ha visto llevando ayuda a diversos comedores populares. En la entrevista con “Al Sexto Día”, la exvedette se sinceró y contó que viene de una familia de bajos recursos, por lo cual, siempre ha estado en ella el ser una persona altruista y le gusta llevar ayuda a los más necesitados.

Durante la conversación con el programa sabatino, se vio a Mariella Zanetti llevando sus buenas intenciones a un comedor popular de Villa María del Triunfo. En el local se dispuso a apoyar a la hora de cocinar varios platos para los aledaños de la zona.