‘Es bien faltoso’, Brunella se queja de ‘Giselo’ por burlas a Richard Acuña

Brunella Horna no soporta más a Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’ pues según la modelo, Edson hace bromas pesadas sobre su novio Richard Acuña.

Y es que al parecer el congresista estaría bastante incómodo con las bromas de Edson sobre su físico y hasta se lo ha comentado a Brunella que es quien saca las garras por su pareja en el programa.

“Es bien faltoso, es algo que yo se le había dicho en el camerino, le dije ‘por favor no toques a mi novio, no me gusta que lo toques tanto’, pero sigue, obviamente le tuve que hacer el pare”, dijo la rubia empresaria.

Además, la modelo afirmó que Edson hace bromas sobre una presunta lipo marcación en el cuerpo del congresista, broma que no pasa la modelo ni su novio.

Bastante fastidiado

Por otro lado, ‘Baby Brune’ comentó que, por las bromas de Edson, Richard ha rechazado poder brindar alguna entrevista o enlace en vivo con el programa.

“Claro que le molesta, cómo le va a divertir que digan algo que no es verdad. Obvio, le molesta. Me dice ‘yo acepto y respeto tu trabajo’ pero está detrás de esto. Muchas veces lo han llamado (de América HOY) para que se enlace o algún video o llamada, y no quiere”, dijo sobre el hijo de César Acuña.