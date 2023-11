«Es bilingüe y habla otros idiomas»: Romina Gachoy reveló que su hijo fue calificado como superdotado

Romina Gachoy vuelve a sorprender en redes sociales, pero esta vez se trata de su hijo, quien ha sido calificado como superdotado. Ella aseguró que le han hecho pruebas y estudios, lo cual ha reflejado que el menor tendría «superdotación». De igual forma, la modelo uruguaya se ha mostrado profundamente orgullosa de las altas capacidades intelectuales que registra su hijo, pues a los dos años ya sabía sumar y es bilingüe, según contó Romina Gachoy. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Romina Gachoy elogia las capacidades intelectuales de su hijo

La modelo uruguaya estuvo en el programa «Hablemos de belleza», en donde conversó sobre temas familiares. En tal sentido, reveló que su hijo con Jean Paul Santa María ha sido calificado como un superdotado. Incluso, detalló que se le han hecho estudios, dando como resultado sus altas capacidades intelectuales. Cabe resaltar que ella sigue en su proceso de reconciliación con el músico Jean Paul Santa María, pues ambos van por buen camino.

“Eso prácticamente solo lo sabe la familia pero en medios no lo he contado nunca. A mi hijito a los tres años le detectaron que tenía superdotación y luego, con el tiempo, le han hecho otros estudios, pruebas y se confirmó esto, es un niño sumamente inteligente. Con decirte que no decirte a quién lo sacó, jajaja”, inició contando la modelo uruguaya.

“Empezó poco a poco con cosas muy sorprendente, por ejemplo, con un añito él ya sabía contar. De ahí empezó con más cosas como sumar con dos años, su primer juguete literal fue una calculadora. Nosotros teníamos una colcha que tenía palabras sueltas y, de un momento a otro, empezó a leerla a los tres años”, detalló emocionada.

¿Cómo va su relación con Jean Paul Santa María?

En otro momento, Jean Paul Santa María estuvo en el programa ‘América Hoy’, en donde contó detalles sobre su reconciliación con Romina Gachoy. Recordemos que ambos estuvieron distantes por un tiempo y su matrimonio en la cuerda floja por las diferencias entre ambos. Sin embargo, el artista demostró el amor que le tiene a Romina Gachoy y se comprometió a seguir una terapia de pareja junto a la modelo. Tras ello, todo habría rendido frutos, pues hace pocos días la uruguaya confirmó que están viviendo una nueva etapa.

Por ello, el cantante afirmó que su relación está más sólida que nunca. “Yo lo que puedo decir es que ayer con Romina estuvimos viendo una película de Netflix y la verdad es que no le prestamos atención a la película”, dijo Santa María para la sorpresa de muchos.