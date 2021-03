«Es como caer a un nivel de acequia»: Magaly a Natalie Vértiz tras bronca con Janet Barboza

Compartir Facebook

Magaly Medina decidió comentar sobre la reciente bronca entre la exreina de belleza Natalie Vértiz y Janet Barboza y aprovechó en mandarle algunos consejitos.

Como se sabe, las conductoras de América han tenido un cruce de palabras debido a que la ‘Retoquitos’ criticó a la modelo por haberse realizado algunos arreglos en el rostro.

Este hecho, evidentemente, molestó a Natalie Vértiz y le respondió de forma sarcástica. Sin embargo, la ‘Urraca’ le aconsejó no meterse con Janet Barboza.

“Yo lo que le voy a decir a ella (Natalie) es que no se meta contestarle, porque eso es como caer a un nivel de acequia. Ella tiene que ser como siempre, una dama que no se puede ensuciar los zapatos y no puede bajar al nivel de insulto gratuito. Ella (Janet) no mide su vocabulario, y como nadie la va a demandar porque no es nada importante, sigue insultando como le da la gana”, sostuvo.

“Natalie se ha sentido fastidiada porque le han sacado las cirugías que se ha hecho, entonces le provoca responder pero yo te aconsejo que no lo hagas. A mí déjame, yo estoy de salida en la tele, tú das para más”, agregó.

