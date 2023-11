“Es difícil no tomarlo personal”: Armando Machuca habla sobre críticas de Giacomo Bocchio a Fiorella Cayo

¡Se prende la cocina! Giacomo Bocchio y Fiorella Cayo están dando que hablar en esta cuarta temporada de “El gran chef famosos”. A diferencia de anteriores ediciones donde los “shippeos” estaban a la orden del día, esta vez son las duras críticas del chef hacia la actriz lo que hace “incendiar” el reality de cocina. Ante esta polémica, Armando Machuca, subcampeón de la tercera temporada, habló al respecto y dejó un controversial mensaje.

Giacomo Bocchio “explota” contra Fiorella Cayo

“El gran chef famosos” entró a su recta final y solo quedan seis participantes, los cuales se someten a las exigencias del jurado calificador. En la última edición del programa, Fiorella Cayo no logró terminar de manera correcta el primer plato de la noche.

La actriz se excusó señalando que los tiempos eran más rápidos y se disculpó con los jurados por, nuevamente, usar de manera indebida el aceite. Esto colmó la paciencia de Giacomo Bocchio, quien “explotó” contra la ex “Torbellino” y cuestionó su presencia en la recta final de “El gran chef famosos”.

«Fiorella estos tiempos no son más rápidos, han tenido muchísimo tiempo para hacer esta preparación. Esta es mi parte de hablarte a ti como un cocinero profesional y decirte que estás equivocada. Estás trabajando de una manera alborotada con cosas muy calientes (aceite), pero categóricamente yo te digo, no sé cómo has llegado hasta acá», expresó Giacomo Bocchio.

¿Qué dijo Armando Machuca?

Esta polémica llegó a oídos de Armando Machuca, quien fue consultado al respecto en el canal de YouTube “Habla Serio”. El actor cómico señaló que entiende las críticas del chef tacneño ya que es un profesional en el tema, pero también se pone en la situación de Fiorella Cayo.

Incluso, se puso como ejemplo, ya que en un inicio fue uno de los más criticados en el programa, pero, a base de esfuerzo y perseverancia, logró obtener el segundo lugar de la tercera temporada.

“A Fiorella le da de alma, pero de alma, y acaso ¿tiene algo personal? (…) A mí me costó al inicio también al inicio, porque es bien difícil no tomarse de manera personal lo que te dicen, porque es alguien que no conoces, porque tú te has matado una hora haciendo algo y viene y te dice ‘esto es una porquería’”, indicó Armando Machuca.