¿Es el adiós? Adolfo Chuiman deja preocupante mensaje sobre “Peter” en “Al Fondo Hay Sitio”

¿No va más? “Al Fondo Hay Sitio” regresó a la televisión nacional el año pasado para alegría de todos sus fanáticos. Junto a la serie, también volvieron los entrañables personajes y uno de los más queridos es “Peter”. El mayordomo es interpretado por el gran Adolfo Chuiman, sin embargo, en una reciente entrevista para un medio local, dejó un mensaje que preocupó a sus seguidores. ¿No regresará?

¿Qué dijo Adolfo Chuiman sobre Peter en Al fondo hay sitio?

Uno de los personajes más queridos de “Al Fondo Hay Sitio” es “Peter”. El mayordomo de “Francesca Maldini” es interpretado por Adolfo Chuiman y siempre saca más de una risa con sus divertidas ocurrencias.

Siendo considerado uno de los pilares de la serie, Adolfo Chuiman se sinceró y habló sobre el futuro de su personaje. El actor señaló que aún no renueva contrato con “Al Fondo Hay Sitio” e incluso, el panorama se torna complicado.

“No sé todavía, estoy estudiando esa posibilidad para el próximo año, si voy o no. Yo creo que no hay otra salida que seguir adelante, pero a mi edad, ir a grabar hasta allá (Pachacámac), se me complica. No sé si seguiré”, reveló Adolfo Chuiman.

Cabe señalar que durante este año, el actor se alejó durante varios meses de “Al Fondo Hay Sitio”. Durante todo ese tiempo, su personaje, “Peter”, estuvo secuestrado por Claudia Llanos, la popular “Mirada de Tiburón”.

Para el cierre de esta temporada de “Al Fondo Hay Sitio”, no se descarta que la “Mirada de Tiburón” vuelva a atacar a algún integrante de “Las Nuevas Lomas”. Los guionistas siempre terminan sorprendiendo e incluso se habla sobre un posible regreso de algún personaje muy querido por los fanáticos.

Que regrese “Ricolás”

Además, Adolfo Chuiman no fue ajeno al pedido del público, quienes piden que Andrés Wiesse regrese a la serie con su personaje de “Nicolás”. El actor estuvo en la preventa de América Televisión y nuevamente despertó los rumores sobre un posible regreso a la serie.

Ante esto, Adolfo Chuiman habló y señaló que le gustaría volver a compartir set de grabaciones con la expareja de Janick Maceta.

“Sí, vi unas fotos, él siempre está presente con nosotros, trabajó varios años. Si vuelve o no, eso depende de los guionistas”, acotó Adolfo Chuiman.