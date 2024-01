«Es injusto acusar al pobre»: Mávila Huertas arremete contra Christopher Gianotti tras polémicos comentarios

¡Ola de críticas! Continúan cuestionando las declaraciones de Christopher Gianotti. En esta ocasión, la periodista Mávila Huertas expresó su desacuerdo en el programa de ATV, criticando abiertamente al actor por sus comentarios que sugieren que la situación de pobreza es una elección personal, ya que, según él, todos los peruanos cuentan con igualdad de oportunidades para construir su futuro. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Mávila Huertas critica a Christopher Gianotti

La periodista Mávila Huertas utilizó instantes de su programa para referirse a las polémicas declaraciones de Christopher Gianotti, quien aseguró que todos los peruanos tenemos las mismas oportunidades para salir adelante. Por tal motivo, la conductora de «Ocurre ahora» sostuvo que este es un acto irresponsable. Además, enfatizó en las diferencias que existen entre las clases sociales de nuestro país.

“Vivimos en un país en el que muchos peruanos no tienen oportunidades, precisamente para labrarse ese futuro”, dijo Huertas. “Esas diferencias son las que tenemos que zanjar y no podemos simplemente responsabilizar a alguien que nació pobre de que no tenga la capacidad de superar esa pobreza. Para algo existe la educación pública, para algo existe el Estado”, agregó la periodista.

«Tenemos que aprender a darle oportunidades a esos peruanos que no la tienen, para que a partir de esas oportunidades empiecen a labrarse un mejor futuro. Es injusto y acusar al pobre y decir ‘eres pobre por tu culpa y nada más que por tu culpa, parece que no está muy bien”, finalizó.

Jaime Chincha opinó al respecto

Al igual que Mávila Huertas, el periodista Jaime Chincha también se refirió a las polémicas declaraciones del actor Christopher Gianotti. Él enfatizó el caso de los niños que sufren de anemia. Recordemos que esta enfermedad los coloca en una difícil situación y ya parten con bastante desigualdad.

@showpeoficial 🟡 Jaime Chincha le responde con todo a Gianotti tras lanzar polémicos comentarios El destacado periodista y presentador de televisión se sumó a las críticas sobre los recientes comentarios de Christopher Gianotti respecto a la igualdad de oportunidades en el Perú, desmintiendo sus declaraciones. . . . . JaimeChincha ChristopherGiaanotti Anemia Perú ShowPe Fyp ParaTi Viral ♬ sonido original – Show.Pe – Show.Pe

“Yo creo que ahí se equivoca el Sr. Gianotti, con todo respeto se equivocó completamente», dijo. Además, recordó el problema de la anemia, enfermedad que miles de niños peruanos sufren: «El caso de la anemia, ya la anemia te coloca en una situación desigual y eso los niños que tienen anemia ya parten de una desigualdad y ellos no son conscientes. Ya la anemia los predispone físicamente, intelectualmente a una condición menor y a menos herramientas”, puntualizó.