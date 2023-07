«Es maravilloso criarla en Cristo», Olinda Castañeda presenta a su última hija

Olinda Castañeda dio a conocer el rostro de su pequeña hija a quien dio a luz hace tres meses fruto de su relación con Christian Marcial.

La exmodelo se alejó de la vida de los espectáculos para refugiarse en la palabra de Dios junto a su familia.

Feliz y agradecida

En el último programa de Magaly TV la firme, Olinda Castañeda presentó a su linda familia que ha formado con Christian y es que tras la llegada de su última hija todo ha cambiado para mejor.

Castañeda reveló que al ser madre por tercera vez esta experiencia ha sido única e inigualable.

Y es que la ex saliente de Mario Hart consideró que por un momento sintió que era primeriza.

La exmodelo resaltó el apoyo de su esposo quien también tiene una hija en otra relación pues juntos han logrado darle lo mejor a sus hijos.

Pues Olinda reveló que se convirtió en madre después de 11 años y a los 41 años pues deseaba con muchas ansias darle un hijo a su esposo.

“Casi 11 años… después de 11 años nació mi bebé y ha sido como si fuese primeriza. Ha sido complicado, cuando nació me daba miedo cargarla, tenía miedo que se me caiga, me sentía como si fuese la primera vez que tenía un bebé, pero ya luego es como montar bicicleta”, señaló la madre de familia.

Un giro de 180 grados

Así mismo la ex animadora en discotecas reveló que tras ser madre nuevamente tuvo ciertas dificultades para asistir a la iglesia.

«Al comienzo era complicado porque no podía ir a congregar. Ahora con Arlett ya me acompaña a todos lados. En plena alabanza ella está feliz. (…) En verdad, el disfrutar de Arlett y poder criar a mi hija en Cristo, es maravilloso. Es diferente, todo distinto», agregó muy emocionada al hablar de su nuevo amor.

Además, recalcó que para su esposo ha sido una experiencia nueva y gratificante el tener una responsabilidad tan grande como la formación de un pequeño ser humano.

“Ser papá para mí es lo mejor que me pudo pasar en el mundo, es una bendición”, señaló muy orgulloso y abrazando a su amada esposa, con quien acude a congregar y se refugia en la palabra de Dios.

Cierra la fábrica

Por otro lado, la exmodelo afirmó que no desea tener más hijos pues prefiere enfocarse en los que ya tiene y darles una efectiva calidad de vida.

«Yo tengo mi hija, mi esposo también. Son tiempos difíciles, tampoco se puede tener tantos hijos. Nuestra bebé fue planificada, como esposos», señaló.

Asimismo, dejó en claro que su última bebé es la felicidad de su hogar. «Todos, en general, muy contentos en la casa. La han llenado de besos, se pelean por cargarla, mimarla. Como te dije, Dios es grande y me llena de su amor. La vida de los míos cambió cuando nos entregamos al Redentor», precisó a este medio.