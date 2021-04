“Es mi instinto”: Policía amamantó a bebé de ocho meses rescatado de maltratos

Compartir Facebook

Una valerosa policía se vistió de héroe tras llenar de vida a un bebé rescatado de los maltratos. La criatura rechazaba cualquier comida, por lo que no dudó en amamantarlo ella misma.

El horror ocurrió en Argentina, donde un bebé de tan solo ocho meses fue herido en la cabeza con un tenedor por parte de su tío. Él y la madre del menor están imputados. Por tanto, la criatura quedó a cargo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF), donde una policía se volvió viral gracias al noble gesto que tuvo con el bebé.

Cuando Yamile Mitlaher vio al bebé, su instinto maternal afloró al instante. El menor solo tiene ocho meses y había sido atacado cobardemente.

“Me mandaron de la dependencia a cuidarlo, estuve desde las siete de la mañana hasta las dos de la tarde. Desde el primer momento noté que estaba incómodo, inquiero y que necesitaba tomar el pecho”, dijo Mitlacher a un medio de su localidad.

Ante el llanto incesante del bebé, la agente no dudó ni un segundo más y comenzó a amamantarlo. “Es mi instinto, tengo tres hijos, el último tiene un año y sigue tomando el pecho”, agregó.

Por otro lado, debido a que la madre de la menor está imputada, el bebé no puede tener contacto con ella. De eso habían pasado unos 5 días, según contó Yamile. Asimismo agregó que el bebé rechazaba la leche química, por lo que actuó de inmediato.

“Te soy sincera, cuando le di pecho lloré, porque él se prendió de una forma, y yo tenía un nudo en la garganta. No quería soltarme”, confesó Mitlacher. “Él necesita a su madre, pero mientras me manden a volver, no me importa, Yo me voy a pegar a él y él se va pegar a mí”, concluyó.

