“Es muy prepotente, han habido cosas toscas”, dijo Vania sobre Mario Irivarren

Al parecer esta ex parejita habría terminado muy muy mal pues Vania Bludau sigue lanzando fuertes dardos contra Mario Irivarren tras su polémica ruptura.

Esta vez la modelo dejó entrever que el ex chico reality la habría tratado muy mal por el fuerte carácter que tiene siendo uno de los motivos por el cual la relación no funcionó.

Pues al parecer lo que le había indignado a la influencer es que Mario se haya paseado por programas de espectáculo y haya afirmado que ambos terminaron en ‘buenos términos’ cuando al parecer no fue así.

“Yo no me he presentado en ningún programa aunque me han llamado y querido pagar. Yo no he tenido la necesidad de buscar pantalla, como lo ha hecho la otra parte y si me fastidia porque tú no puedes hablar por dos personas diciendo que quedamos bien, cuando es mentira”, comenzó diciendo para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Por otro lado, la modelo recalcó muy incómoda que Mario siempre fue una persona con carácter impulsivo y complicado.

“Lo que yo he vivido, lo que yo creo y he percibido en mi relación pasada, no lo quiero volver a pasar, simplemente eso. Mario tiene un carácter muy difícil, muy prepotente, muy tosco. No somos amigos, lamentablemente él y yo no somos amigos, puedo decir que me arrepiento de haber estado con él”, agregó.

Además, Vania descartó que haya habido maltrato físico pero resaltó que no quería permanecer en una relación en donde la tratan mal ya que no era la idea que tenía de una relación bonita y sana.

“Tampoco es que sea maltrato físico… Es que no sé que tan físico podría ser. O sea no ha habido violencia en sí, pero si han habido cosas toscas que no van con mi parecer de relación sana y bonita. Son cosas que yo no aguanto y a mi no me gusta que me traten mal”, expresó.

Por otra parte, al ser consultado sobre el presunto maltrato que habría tenido con su expareja, Irivarren prefirió guardar silencio y brindar mayor detalle. “A diferencia de Vania yo soy muy reservado con mis comentarios. Prefiero no emitir comentario, yo siempre mantengo la misma postura que con ustedes, lo evito y esquivo”, finalizó.

“Ni a las buenas ni a las malas, yo no me voy a casar”, Mario manda indirecta a Vania Bludau

La ruptura de Mario Irivarren y Vania Bludau está dando mucho de que hablar pues recientemente la modelo ha roto su silencio y dejó varias dudas al aire sobre su relación que al parecer no termino por mutuo acuerdo.

Esta vez la plataforma de Instarandula expuso una fuerte indirecta que cantó Mario durante una fiesta en una discoteca y es que es ex chico reality al parecer no está listo para una relación seria o formal.

Lo que llamó la atención el popularmente conocido como ‘calavera coqueta’ es que no dejaba de entonar el tema de “Este año no” de la orquesta Combinación de la Habana.

“Ni a las buenas, ni a las malas, yo no me voy a casar, yo no me voy a casar”, cantaba a todo pulmón el modelo entre risas.

Todo apunta a que sería una indirecta bien directa para su ex pareja Vania Bludau pues como se recuerda la modelo estaba a punto de casarse con su ex pero a puertas del altar la influencer terminó el romance por presunta infidelidad.