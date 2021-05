¡Es oficial! Andrea San Martín oficializa a Sebastián con tremendo chape

Compartir Facebook

En una nueva edición de Magaly Tv La Firme, Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu anunciaron su regreso como pareja tras más de dos meses de misterio y, al parecer, están más que felices esta vez.

“Nuestra rabia demoro entre tres a cuatro años. Lo nuestro viene desde el año pasado; sobre todo, este proceso de reconciliación”, anunciaron en la entrevista.

Por otro lado, dieron algunos detalles de cómo fue el acercamiento entre ambos.

“Empezamos a conversar por nuestra hija. Y hacíamos videollamadas. Esa parte empezó a mejorar, nuestra relación como padres y hasta una relación mucho más cordial”.

SU EXPAREJA PIDE MÁS TIEMPO CON SU HIJA

Por primera vez Juan Víctor, ex pareja de Andrea San Martín, salió al frente para lanzar algunos dardos sobre ella y Sebastián Lizarzaburu. Y es que el piloto de aviones dejó entrever que fue “ninguneado” por la ex chica reality: “Pero sí, en su momento a mí me ningunean, me piden que por favor evite postear ciertas cosas”.

Al parecer, a Juan Víctor no le agradaría que la hija que tiene con la San Martín esté viajando junto al popular ‘hombre roca’, sobre todo por el pasado de escándalos mediáticos que tu vieron como pareja.

“Se dieron ciertos viajes que tuvieron, chévere que compartan tiempo entre ellos, pero no sé si había necesidad que mi hija viaje. Tres viajes seguidos suficiente creo”, señaló en ‘Amor y fuego’. “Yo he conversado con ella (con Andrea) y le he dicho que la próxima vez, o sea vea bien esos temas. Hay veces que no se necesita que mi hija esté ahí (en los viajes)”, refirió el joven.

