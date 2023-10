«Es publicidad para revivir su carrera» Agresora de Andrés Wiese rompió su silencio y arremete contra el actor

La mujer que agredió a Andrés Wiese se pronunció al respecto y arremetió contra el actor. Recordemos que durante el fin de semana, se levantó la polémica contra esta vecina que literalmente atacó a Andrés Wiese cuando este se encontraba paseando a su mascota «Menta». El reclamo de la mujer era que muchos perros realizaban sus deposiciones en su propiedad. Sin embargo, el actor contó que tenía las bolsas para recoger los desperdicios. Ahora, la vecina agresora es quien rompió su silencio y respondió a las críticas de los internautas en redes sociales. ¿Qué fue lo que dijo? Conoce más detalles en la siguiente nota.

Mujer agresora respondió a las críticas

La agresora identificada como María Fernanda rompió su silencio en «Amor y Fuego» y habló sobre el problema que protagonizó contra Andrés Wiese este fin de semana. Ella señala que el video publicado por el actor no está completo y que fue Andrés Wiese quien la provocó a perder los papeles. «Hay gente que necesita ir a hacer publicidad para revivir su carrera artística que no tiene. Le conviene entonces la publicidad. No hay mala publicidad en televisión», señaló María Fernanda justificando su comportamiento.

«Me difamó ese tipo que lo arregló todo para ponerlo como una cosa terrible. No lo he golpeado. Me estuvo toreando para entrar en cólera. De lo que él ha grabado, la mitad está perdida», sostuvo María Fernanda quien señaló que todo habría sido arreglado por el actor. Sin embargo, muchos vecinos de la zona indicaron que no es la primera vez que la mujer tiene estos tipo de comportamientos. «Yo estuve presente cuando sucedió. El chico estaba tranquilamente paseando con su mascota. Ni si quiera había hecho sus necesidades la mascota, estaba oliendo nada más y sale este despropósito», «Es una exageración la reacción de la señora. Yo creo que esto se conversa», «No lo puedo creer. Me da demasiada pena que sucedan estas cosas», señalaron algunos vecinos.

La denuncia de Andrés Wiese

A través de sus redes sociales, el actor Andrés Wiese denunció públicamente la agresión de la que fue víctima cuando se encontraba paseando a su mascota. El hecho sucedió cuando una mujer empieza a insultarlo quejándose de que muchos perros defecaban en la puerta de su casa. La vecina identificada como María Fernanda de 55 años no solo insultó al actor, sino que también lo golpeó y se mostró muy mortificada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andrés Wiese (@andreswiese_r)

“Me acaba de pasar, estoy paseando con ‘Menta’ (su perra) como todas las mañanas y salió una señora de su casa, los perros olfatean, estoy con mis bolsas, pero esta mujer ha salido a atacar, a insultar y a golpear. He decidido grabarla porque creo que hay que hacer estas denuncias, no había como calamar a la señora, toda esa rabia, todo lo que tenga es una persona peligrosísima fuera de violenta”, contó desencajado el actor.

Por otro lado, se realizó un plantón en las afueras de la casa de María Fernando, pues muchos usuarios en redes sociales se mostraron indignados con esta agresión, no solo contra el actor, sino también contra todas las mascotas. Recordemos que la señora agresora sostuvo que pondría veneno para que ningún perro se acerque a su propiedad. Por estos motivos, un gran número de personas estuvo protestando en las afueras del departamento de la mujer, ubicado en la calle Alcanfores 1190 en Miraflores.