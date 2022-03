“Es súper angustiante, solo queda esperar”, Lesly Castillo revela enfermedad de su hija

Compartir Facebook

La modelo y ex pareja de Mauricio Diez Canseco reveló a través de sus redes que su hija menor a quien acaba de dar a luz en octubre del año pasado sufre de una enfermedad que la tiene muy preocupada.

Como se sabe Lesly radicaba en Estados Unidos pues es ahí donde dio a luz pero en la actualidad se encuentra viviendo en Arequipa junto a su familia.

Es así que Castillo dio la triste noticia a través de sus redes sociales con una tierna foto de ambas abrazadas.

“Ya más tranquila. Gracias a todos por sus buenos deseos, para toda madre cualquier noticia es súper angustiante. Ayer (viernes) nos dijeron que tiene displasia severa y tiene que estar dos meses solo me queda esperar su evolución y con mucha fe y con Dios todo saldrá bien. Mis hijas son mi vida y mi felicidad entera”, indicó.

Asimismo, diversos usuarios le compartieron sus buenas vibras y todo el apoyo que necesita para salir de esto junto a su pequeña y su familia.

«No te preocupes Lesly, la displasia aunque no lo creas es algo muy común y muchos niños se curan usando arnés, lo bueno que tú bebé fue diagnosticada a tiempo, muchos evolucionan favorablemente», «A mi niña le toco tener yeso x 1 1/2fue terrible verla así pero gracias a Dios se recuperó y ahora es una niña sana corre Baila… Paciencia y mucho amor», fueron algunos de los mensajes de los usuarios.

Magaly chanca a Lesly Castillo por postular a la alcaldía: “Dedícate a otra cosa”

La popular ‘urraca’ le dio con palo a Lesly Castillo por querer en convertirse en la próxima alcaldesa de Sabandía, en Arequipa.

En la última emisión de su programa, Magaly Medina decidió hablar de la postulación a la alcaldía de Sabandía de Lesly Castillo. Y es que la modelo les respondió a sus críticos asegurando que “no es necesario tener un título para postular y hacer un cambio”.

Magaly se refirió a estas declaraciones y recalcó que la modelo no pretendería robar dinero al postular a la alcaldía. “Sin duda, Lesly Castillo no necesita la plata. Tiene un marido que le da todos los gustos, el tipo tiene mucho dinero, la engríe muchísimo… No creemos que ella está como algunos otros candidatos a diferentes puestos de nuestra política local, digamos que ambicione una alcaldía para llenarse de plata, no creo que esas sean sus ambiciones”, señaló.