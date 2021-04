“Es un chico guapo”: Nicola Porcella sorprendido con la evolución física de Jota Benz

Compartir Facebook

Nicola Porcella sorprendió al comentar sobre Jota Benz, actual pareja de Anggie Arizaga, quien fue su pareja por largos años. El ‘ojiverde’ se animó a comentar sobre la evolución física del chico reality.

El capitán histórico de los guerreros se mostró ‘fresh’ hablando del actual novio de ‘La Negrita’ y elogió su cuerpo trabajado.

“Jota es un chico guapo. Me parece que ha evolucionado mucho, me parece que los tatuajes lo han ayudado”, dijo el actor. Sin embargo, a los instantes pidió a sus amigos intervenir, pues visiblemente se vio que no quería entrar en detalles con Jota.

Papá de Nicola Porcella vuelve a ser intubado en su lucha contra el virus

Continúa delicado. A pesar de haber estado presentando mejorías y reaccionando al tratamiento, el padre de Nicola Porcella no se ha repuesto de todo, ya que volvió a ser intubado para preservar su salud.

A través de redes sociales, el “chico reality” informó que la situación de su papá ha regresado a ser delicada. Incluso, una prima de su mamá se ha contagiado y necesita con urgencia una cama UCI, pero no está teniendo éxito en su búsqueda.

“No saben lo difícil que es tener un familiar en UCI. Ahorita la prima de mi mamá no encuentra cama. A mi papá lo han vuelto a intubar, es un proceso largo entre que respira y no respira”, mencionó Nicola Porcella.

Asimismo, “el capitán histórico de Las Cobras” pidió a todos sus seguidores que tomen con seriedad a la enfermedad de la COVID-19 y continúen con los cuidados pertinentes, pues se puede contagiar a un familiar con edad avanzada.

