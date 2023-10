«Es un delito»: Álvaro Rod tomará medidas legales por problemas con su tema y anuncia nuevas presentaciones

El cantante y compositor Álvaro Rod es un reconocido artista en el Perú, en busca de su internacionalización. El peruano acaba de publicar un comunicado acerca de tomar medidas legales por un problema de derechos de autor con una de sus composiciones.

Álvaro Rod envía comunicado

El artista Álvaro Rod ha decidido pronunciarse acerca de algunos comentarios sobre una canción que acaba de lanzar ‘Este Salud Va Por Ti’. Inicia aclarando sobre los derechos que posee como autor y compositor de la obra musical.

Según el artículo 27.2° de la Declaración Universal de Derechos Humanos indica: «Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora».

Añade, que no existe un contrato de cesión de derechos de ‘Este Salud Va Por Ti’ a ningún artista. Es por ello que, Álvaro Rod decidió interpretar esta canción para su difusión y no quede en el olvido.

Luego, el artista menciona: «Es un delito moral y legal, autodenominarse públicamente autor y compositor de ‘Este Salud Va Por Ti’ en las plataformas digitales. Cuando no hay otra persona involucrada en la creación del tema que no sea yo, yo le di a esta persona gratuita y desinteresadamente por amistad, cuando esta persona me la pidió porque fue de su agrado».

Finalmente, Álvaro Rod comenta que su equipo legal se está encargando para tomar las acciones del caso, mientras él seguirá enfocado en su carrera musical. «Me apena estar en esta situación, pero me sirve de aprendizaje», dijo.

El cantante también compartió en la misma publicación el documento donde se le acredita los derechos de autor de la canción ‘Este Salud Va Por Ti’ en la Asociación Peruana de Autores y Compositores.

La tercera foto el cantante Álvaro Rod muestra que el artista Randy Feijoo se autodenominó escritor de la canción, cuando solo es el intérprete en versión mariachi.

Sus próximas presentaciones

Expositores de gastronomía, cultura, entre otros, se congregarán en un solo lugar del 04 al 08 de octubre en la gran Feria de las Naciones y Colectividades, que se llevará a cabo en la Villa Ciudad Ferial, ubicada en el kilómetro 19 de la Panamericana Sur, junto a la Universidad Científica del Sur.

Los asistentes podrán disfrutar de más de 30 espectáculos que combinarán música, danza y canciones a cargo de artistas nacionales e internacionales, entre ellos Álvaro Rod, Son Tentación, y muchos artistas más.

La capital peruana se prepara para cinco días de celebración multicultural en la Feria de las Naciones y Colectividades 2023. El evento contará con la presencia de representantes de Argentina y embajadas de países como Bolivia y Palestina, enriqueciendo aún más el intercambio cultural.

¡Descubre el mundo en una sola feria! 🤩🙌 Te esperamos en 𝐋𝐀 𝐅𝐄𝐑𝐈𝐀 𝐃𝐄 𝐋𝐀𝐒 𝐍𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐘 𝐂𝐎𝐋𝐄𝐂𝐓𝐈𝐕𝐈𝐃𝐀𝐃𝐄𝐒 🌎⭐ con deliciosa… Publicado por Feria de las Naciones y Colectividades en Martes, 22 de agosto de 2023

En lo que respecta a la propuesta culinaria, la feria ofrecerá una gran variedad de platos típicos y deliciosos de Argentina, Brasil, Corea del Sur, China, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, México, Palestina, República Dominicana, Venezuela y, por supuesto, Perú, conocido por su gastronomía de renombre internacional.

Para obtener más información sobre el evento, visita el sitio web oficial de la feria en www.feriadelasnaciones.pe y sigue los horarios de los espectáculos y otras actividades en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok. Las entradas están a la venta en Teleticket.